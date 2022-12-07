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رياضة

بعد السقوط أمام المغرب.. الاتحاد الإسباني يتجه لإقالة المدرب إنريكي

Lebanon 24
07-12-2022 | 09:18
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كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الأربعاء عن المدرب الأقرب لخلافة لويس إنريكي في تدريب منتخب إسبانيا.

وودع المنتخب الإسباني مونديال قطر من دور الـ16، على يد المنتخب المغربي أمس الثلاثاء، بعد الخسارة بركلات الترجيح.
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وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني يتجه الى إقالة لويس إنريكي من منصبه.
 

وأضاف التقرير، أنه في حال الاستقرار على رحيل إنريكي، سيتم تعيين الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني السابق لمنتخب بلجيكا.

ورحل مارتينيز عن منصبه بعد احتلال المركز الثالث في مرحلة المجموعات، وتوديع البطولة مبكرا، في مجموعة ضمت منتخبات المغرب وكرواتيا وكندا.

رياضة

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