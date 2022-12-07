Advertisement

رياضة

بعد انتصاره الكبير على اسبانيا... ما هي مكافأة المنتخب المغربي؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1017888-638060354310659634.jpg
Doc-P-1017888-638060354310659634.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فجر المنتخب المغربي مفاجأة وأطاح بإسبانيا من مونديال 2022، ووصل إلى ربع نهائي مونديال 2022، في إنجاز غير مسبوق لدولة عربية.

وضمن بذلك الحصول على مبلغ 17 مليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو المبلغ الذي يحصل عليه كل فريق يصل إلى ربع النهائي.
Advertisement

هذا وسيحصل المنتخب المغربي على 25 مليون دولار على الأقل، في حال الوصول إلى نصف النهائي، وسترتفع الحصيلة إلى 30 مليون دولار في حال الوصول إلى النهائي.


ويحصل كل منتخب يتأهل لبطولة كأس العالم على 2.5 مليون دولار، قبل البطولة، ثم تصل إلى 9 ملايين دولار خلال دور المجموعات.


ويرتفع المبلغ في كل دور، وهو ما أتاح للمغرب الوصول إلى مكافأة 17 مليون دولار، بعد عبور إسبانيا، والتي قد تصل إلى 25 مليون دولار في حال عبور البرتغال.


كما يحصل المنتخب صاحب السجل الأفضل في "اللعب النظيف"، على 50 ألف دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-07
14:22 | 2022-12-07
14:00 | 2022-12-07
13:45 | 2022-12-07
11:30 | 2022-12-07
11:00 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website