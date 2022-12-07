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رياضة
بعد انتصاره الكبير على اسبانيا... ما هي مكافأة المنتخب المغربي؟
Lebanon 24
07-12-2022
|
11:37
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فجر المنتخب المغربي مفاجأة وأطاح بإسبانيا من مونديال 2022، ووصل إلى ربع نهائي مونديال 2022، في إنجاز غير مسبوق لدولة عربية.
وضمن بذلك الحصول على مبلغ 17 مليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو المبلغ الذي يحصل عليه كل فريق يصل إلى ربع النهائي.
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هذا وسيحصل المنتخب المغربي على 25 مليون دولار على الأقل، في حال الوصول إلى نصف النهائي، وسترتفع الحصيلة إلى 30 مليون دولار في حال الوصول إلى النهائي.
ويحصل كل منتخب يتأهل لبطولة كأس العالم على 2.5 مليون دولار، قبل البطولة، ثم تصل إلى 9 ملايين دولار خلال دور المجموعات.
ويرتفع المبلغ في كل دور، وهو ما أتاح للمغرب الوصول إلى مكافأة 17 مليون دولار، بعد عبور إسبانيا، والتي قد تصل إلى 25 مليون دولار في حال عبور البرتغال.
كما يحصل المنتخب صاحب السجل الأفضل في "اللعب النظيف"، على 50 ألف دولار.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
رياضة
كأس العالم2022
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