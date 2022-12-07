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رياضة
ما قصة الرقم 7 في مباريات ثمن نهائي مونديال قطر؟
Lebanon 24
07-12-2022
|
23:00
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حملت المباريات الثماني في دور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022"، التي أقيمت على مدار أربعة أيام مفارقة غريبة.
وأقيمت مباراتين في كل يوم وشهدت تسجيل 7 أهداف في كل يوم من أيام المباريات.
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ففي اليوم الأول (السبت)، تغلبت هولندا على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1 وفازت الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، أي أنه تم تسجيل ما مجموعه سبعة أهداف في المباراتين.
وفي اليوم الثاني (الأحد)، فازت فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1، وتغلبت إنجلترا على السنغال 3-0، وفي المجموع سبعة أهداف أيضا.
وفي اليوم الثالث تعادلت اليابان مع كرواتيا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.
وفي اليوم الرابع الأخير، تعادل المغرب مع إسبانيا بدون أهداف واكتسحت البرتغال سويسرا بنتيجة 6-1.
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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