Advertisement

رياضة

ما قصة الرقم 7 في مباريات ثمن نهائي مونديال قطر؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1017905-638060373562917349.png
Doc-P-1017905-638060373562917349.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حملت المباريات الثماني في دور ثمن النهائي لمونديال "قطر 2022"، التي أقيمت على مدار أربعة أيام مفارقة غريبة.

وأقيمت مباراتين في كل يوم وشهدت تسجيل 7 أهداف في كل يوم من أيام المباريات.
 
Advertisement
ففي اليوم الأول (السبت)، تغلبت هولندا على الولايات المتحدة بنتيجة 3-1 وفازت الأرجنتين على أستراليا بنتيجة 2-1، أي أنه تم تسجيل ما مجموعه سبعة أهداف في المباراتين.

وفي اليوم الثاني (الأحد)، فازت فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1، وتغلبت إنجلترا على السنغال 3-0، وفي المجموع سبعة أهداف أيضا.

وفي اليوم الثالث تعادلت اليابان مع كرواتيا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، وفازت البرازيل على كوريا الجنوبية بنتيجة 4-1.

وفي اليوم الرابع الأخير، تعادل المغرب مع إسبانيا بدون أهداف واكتسحت البرتغال سويسرا بنتيجة 6-1.
 
(روسيا اليوم) 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:20 | 2022-12-07
16:00 | 2022-12-07
14:22 | 2022-12-07
14:00 | 2022-12-07
13:45 | 2022-12-07
11:37 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website