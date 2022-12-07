لاعب "أسود الاطلس" ينافس على لقب أجمل 100 وجه بالعالم!

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أثبت نجوم الكرة المغاربة، يوم أمس، تفوقهم الرياضي، بعدما تمكنوا من الصعود إلى الدور ربع النهائي على حساب نظيرهم الإسباني، فيما تمكن أحدهم بالإضافة إلى ذلك من المنافسة على لقب أجمل 100 وجه عبر العالم.وكشف "TC Candler"، الحساب الرسمي الخاص بالمسابقة عبر "إنستغرام"، عن اسمٍ جديدٍ ينافس على اللقب مع العديد من النجوم والمشاهير العالميين، هو حكيم زياش، أحد نجوم المنتخب المغربي الأساسيين في مونديال قطر 2022.وشارك الحساب الرسمي للمسابقة صورةً للاعب المغربي، ضمن لائحةٍ جديدةٍ تتنافس على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2022 من فئة الشباب، ليكون بذلك زياش أول لاعب كرةٍ من المغرب ينافس في هذا اللقب.إلى جانب زياش، ضمت القائمة، أيضاً، الممثل الإنجليزي جيمس نورتون، وعارض الأزياء الأردني محمد الأجوري، والممثل التركي جان توبتشو، والمغني الكوري تين توب.