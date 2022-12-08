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رياضة

المنتخب الأرجنتيني يتلقى ضربة قبل مواجهة هولندا في مونديال قطر!

Lebanon 24
08-12-2022 | 11:00
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يواجه ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، خطر فقدان خدمات أحد لاعبي المنتخب خلال المباراة المنتظرة أمام هولندا، التي ستجمعهما الجمعة، بمنافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم.
وبحسب موقع "TyC Sport" الأرجنتيني، فإن لاوتارو مارتينيز مهاجم المنتخب الأرجنتيني، يعاني من إصابة، قد تجعله غير قادر على الظهور بشكل كامل مع الأرجنتين.
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وقال أليخاندرو كاماتشو، وكيل أعمال اللاعب في تصريحات أبرزها الموقع: "لاوتارو مصاب، إنه يعاني من ألم شديد في كاحله".
وأضاف: "يعمل بجد من أجل التخلص من هذا الألم، وبمجرد حدوث ذلك سيطير في الملعب، إنه لاعب هداف، كانت أهدافه ضد السعودية (التسللات) من الصعب استيعابها وصعبة، لكن لاوتارو لديه قوة ذهنية كبيرة للمضي والعودة لأفضل نسخة منه".
وختم: "لاوتارو وجوليان ألفاريز يقويان نفسيهما بالمنافسة، إنهما يعملان بشكل جيد لبعضهما البعض".
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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