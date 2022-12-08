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رياضة
لاعب بريزيلي سابق: لا نرقص لأننا سجلنا هدفا بل نسجل لأننا نرقص
Lebanon 24
08-12-2022
|
14:00
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تصدى نجم شهير وسابق في منتخب البرازيل بكرة القدم، لما وجهه عدد من مشاهير اللعبة من الانتقادات لرقص لاعبين في المنتخب بعد تسجيل كل هدف بمونديال قطر الحالي، فقال Júnior المعروف بأنه أول من بدأ هذا التقليد أثناء مباراة خاضها المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني بمونديال 1982 في إسبانيا: "الرقص جزء متأصل في الثقافة البرازيلية، ونحن لا نرقص لأننا نسجل، بل نسجل لأننا نرقص. هكذا كانت الأمور دائما، بسبب العلاقة بين الموسيقى والرقص وكرة القدم البرازيلية. أعتقد أني كنت أول من يخطو خطوات السامبا بكأس العالم" بحسب ما نقلت عنه صحيفة "التايمز" البريطانية أمس، واعتبرت ما قال إشارة إلى المباراة التي خاضها المنتخب البرازيلي والأرجنتيني في 2 تموز 1982 على ملعب Sarriá بمدينة برشلونة، وفاز بها 3-1 على الأرجنتيني بمونديال ذلك العام.
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جونيور، البالغ 68 حاليا، سجل الهدف الثاني في تلك المباراة، وقال: "التفت إلى زملائي وشعرت برغبة في الرقص، فقمت بخطوتين راقصتين فقط، ولا شيء غير ذلك. ثم مرت 40 سنة ليظهر من يقول إن الرقص البرازيلي هو عدم احترام أو ازدراء للخصم. لم يقل أحد شيئًا كهذا في مونديال 1982 ولا بعد أن تحولت تلك الرقصة إلى تقليد اتبعه المهاجمون البرازيليون" وهي رقصة قصيرة جدا، نراها بعد الدقيقة الأولى في الفيديو المعروض، وقبلها بثوان نرى جونيور يسجل الهدف، ثم يصبح أول من رقص فرحا بهدفه على أرض الملعب.
(العربية)
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