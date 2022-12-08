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رياضة
هل يُشارك رونالدو أساسيّاً أمام المغرب؟
Lebanon 24
08-12-2022
|
16:00
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زاد مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، من التكهنات بشأن إمكانية استمرار جلوس لاعبه كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في مونديال قطر.
وكان سانتوس، ترك رونالدو على مقاعد البدلاء ووضع غونسالو راموس في التشكيلة الأساسية للمباراة التي اكتسح فيه المنتخب البرتغالي نظيره السويسري بنتيجة 6-1 في ثمن نهائي مونديال قطر، الثلاثاء الماضي.
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وسجل راموس ثلاثة أهداف "هاتريك"، قبل أن يترك مكانه لرونالدو في الشوط الثاني والذي لم يتمكن من هز الشباك السويسرية.
ومع تقديم المنتخب البرتغالي لأداء رائع بدون نجمه وقائده في التشكيلة الأساسية، يعتقد الكثيرون أن رونالدو يمكن أن يجلس مرة أخرى على مقاعد البدلاء، عندما تلعب البرتغال ضد المغرب في ربع النهائي بعد غد السبت.
وعندما سئل سانتوس عما إذا كان رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، سيبدأ مباراة ربع النهائي في التشكيلة الأساسية، رد قائلا: "رونالدو سيكون له دور في المباراة بكل تأكيد، جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء يمكن الاستعانة بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيلة الأساسية، سيكون بإمكانهم المشاركة لاحقا".
وتابع المدرب البرتغالي: "من المهم النظر إلى نموذج تاريخ هذا اللاعب، فهو أحد أفضل اللاعبين في العالم فيما يتعلق باللعب الاحترافي، وكونه القائد، كل ما علينا التفكير فيه هو الفريق بشكل جماعي".
(روسيا اليوم)
رياضة
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