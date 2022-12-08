رسميّاً... إقالة لويس انريكي من تدريب منتخب إسبانيا

قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم، رحيل لويس إنريكي مدرب "الماتادور"، عن منصبه بعد الخروج من منافسات كأس العالم "قطر 2022" لكرة القدم.



وحسب ما ذكرته إذاعة "سير" الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني قرر عدم استمرار لويس إنريكي في منصبه بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022.

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(روسيا اليوم)