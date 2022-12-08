21
o
بيروت
20
o
طرابلس
4
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميّاً... إقالة لويس انريكي من تدريب منتخب إسبانيا
Lebanon 24
08-12-2022
|
06:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم، رحيل لويس إنريكي مدرب "الماتادور"، عن منصبه بعد الخروج من منافسات كأس العالم "قطر 2022" لكرة القدم.
وحسب ما ذكرته إذاعة "سير" الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني قرر عدم استمرار لويس إنريكي في منصبه بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022.
Advertisement
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان... ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
12:03 | 2022-12-07
07/12/2022 12:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟
Lebanon 24
اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟
13:40 | 2022-12-07
07/12/2022 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-12-07
07/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سارّ عن الكهرباء... هذه آخر المعطيات
Lebanon 24
خبر غير سارّ عن الكهرباء... هذه آخر المعطيات
11:51 | 2022-12-07
07/12/2022 11:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
Lebanon 24
هذا هو الرئيس الذي تريدُه السعودية في لبنان
03:00 | 2022-12-08
08/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-12-08
كأس العالم.. فرص الفرق المشاركة في دور الثمانية
05:00 | 2022-12-08
"الفيفا" يعلق على إنجاز المنتخب المغربي التاريخي في مونديال قطر
02:00 | 2022-12-08
قطة تقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل (فيديو)
23:00 | 2022-12-07
ما قصة الرقم 7 في مباريات ثمن نهائي مونديال قطر؟
16:20 | 2022-12-07
كيف علٌّقت جورجينا على إخراج رونالدو من "التشكيلة" أمس؟ (فيديو وصور)
16:00 | 2022-12-07
هل يشارك رونالدو أساسيًا أمام المغرب؟
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
08/12/2022 15:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
08/12/2022 15:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
08/12/2022 15:57:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact