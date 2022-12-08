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رياضة

بهذه الاستراتيجية... هل يكتب المغرب التاريخ السبت أمام البرتغال؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 09:58
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سيكون المنتخب المغربي لكرة القدم أمام فرصة ذهبية لدخول التاريخ ليصبح أول منتخب أفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم، عندما يواجه المنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي من مونديال قطر.

قبل 36 عاما، دخل المغرب التاريخ عندما أصبح أول بلد أفريقي يتأهل لدور الـ16 في كأس العالم ببطولة 1986 بالمكسيك.
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والسبت، لدى لاعبي المغرب الفرصة ليصبحوا أول المتأهلين إلى نصف النهائي من قارة أفريقيا والدول العربية في حال تكرارهم للنتيجة المدوية أمام إسبانيا، عندما يواجهون المنتخب البرتغالي، وسط دعم جماهيري حاشد من قبل الجماهير المغربية والعربية.

ومرة أخرى قد يخالف منتخب أسود الأطلس التوقعات، بعد تصدره المفاجئ لفرق مجموعته السادسة الصعبة التي ضمت كرواتيا، وصيفة كأس العالم 2018، وبلجيكا التي احتلت المرتبة الثانية في التصنيف العالمي.

وبني النجاح المغربي في مونديال في قطر على أساس المرونة الدفاعية وعدم قدرة منافسيهم على التنبؤ بهجماتهم المرتدة، وهي استراتيجية أتت بشكل مثالي في المباراة ضد منتخب إسبانيا بطل مونديال 2010.

وعلى الرغم من وصول عدد تمريرات لاعبي المنتخب الإسباني لـ1019 خلال المباراة، فإن المنتخب المغربي حرمهم من تحقيق أي هدف خلال زمن المباراة التي امتدت لساعتين، قبل أن تنتهي بركلات الترجيح لصالح أسود الأطلس.
 
 
(الحرة)

رياضة

كأس العالم2022

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