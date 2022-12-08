من هو مدرب إسبانيا الجديد؟

Advertisement

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إقالة لويس إنريكي من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم، وتعيين لويس دي لافوينتي مدرب منتخب تحت 21 عاما في منصبه.وقال الاتحاد الإسباني في بيان: قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي كمدرب جديد.