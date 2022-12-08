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رياضة

من هو مدرب إسبانيا الجديد؟

Lebanon 24
08-12-2022 | 10:27
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إقالة لويس إنريكي من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم، وتعيين لويس دي لافوينتي مدرب منتخب تحت 21 عاما في منصبه. 

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وقال الاتحاد الإسباني في بيان: قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار لويس دي لافوينتي كمدرب جديد.

 
 
(العربية)
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