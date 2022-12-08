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رياضة
الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع المغربي الوردي
Lebanon 24
08-12-2022
|
23:00
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أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، فسخ التعاقد مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي بالتراضي.
وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "زكريا يمر بحالة نفسية سيئة منذ خطئه في مباراة (الكأس) السوبر مع الأهلي والتي أقيمت في 28 تشرين الأول الماضي بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير الزمالك عقب تسببه في الهدف الأول للأهلي بمرمى فريقه".
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وأضاف منصور "زكريا أخبرنا برغبته في الرحيل عن الفريق منذ 10 أيام، وحاولنا إقناعه بالاستمرار معنا خلال الفترة القادمة، ولكنه أصر على رحيله عن النادي في يناير القادم".
وأوضح "هناك قلة من جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين دائما ويريدون إسقاط النادي، ومن قبل تسببوا في رحيل محمود علاء واليوم الوردي، ولكنني سأتخذ معهم الإجراءات القانونية إذا استمروا في فعل ذلك الأمر".
وتابع "اتفق معنا الوردي على فسخ التعاقد بالتراضي، وسيقوم اللاعب برد مقدم التعاقد الذي حصل عليه منذ انضمامه إلى الفريق".
وكان الوردي انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.
(روسيا اليوم)
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