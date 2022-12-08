Advertisement

رياضة

الزمالك المصري يفسخ تعاقده مع المغربي الوردي

Lebanon 24
08-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1018262-638061234587871013.jpg
Doc-P-1018262-638061234587871013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، فسخ التعاقد مع لاعب الوسط المغربي زكريا الوردي بالتراضي.

وقال منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "زكريا يمر بحالة نفسية سيئة منذ خطئه في مباراة (الكأس) السوبر مع الأهلي والتي أقيمت في 28 تشرين الأول الماضي بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، بسبب الانتقادات التي يتعرض لها من قبل جماهير الزمالك عقب تسببه في الهدف الأول للأهلي بمرمى فريقه".
Advertisement

وأضاف منصور "زكريا أخبرنا برغبته في الرحيل عن الفريق منذ 10 أيام، وحاولنا إقناعه بالاستمرار معنا خلال الفترة القادمة، ولكنه أصر على رحيله عن النادي في يناير القادم".

وأوضح "هناك قلة من جماهير الزمالك تهاجم اللاعبين دائما ويريدون إسقاط النادي، ومن قبل تسببوا في رحيل محمود علاء واليوم الوردي، ولكنني سأتخذ معهم الإجراءات القانونية إذا استمروا في فعل ذلك الأمر".

وتابع "اتفق معنا الوردي على فسخ التعاقد بالتراضي، وسيقوم اللاعب برد مقدم التعاقد الذي حصل عليه منذ انضمامه إلى الفريق".

وكان الوردي انضم إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر قادما من نادي الرجاء البيضاوي المغربي.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-12-09
16:00 | 2022-12-08
14:00 | 2022-12-08
11:00 | 2022-12-08
10:39 | 2022-12-08
10:27 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website