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رياضة

قبل مواجهة البرازيل.. كرواتيا تجهز "وصفة سحرية" للفوز

Lebanon 24
09-12-2022 | 02:00
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أقرّ لاعب وسط كرواتيا ماتيو كوفاسيتش، بصعوبة المباراة التي ستجمع منتخب بلاده مع البرازيل، الجمعة، كاشفا عن الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في هذا اللقاء.

وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال كوفاسيتش: "أمامنا مباراة كبيرة وهو أمر طبيعي بالنسبة لربع نهائي كأس العالم. البرازيل تلعب كرة قدم رائعة. علينا أن نقدم عرضا ممتعا، ونسعى جاهدين للوصول لنصف النهائي في المونديال".
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وعن الأسلوب الذي يمكن لكرواتيا أن تتبناه في مباراة البرازيل مقارنة بمباريات دور المجموعات، أوضح كوفاسيتش: "لا فريق سهل في كأس العالم. الفرق التي لعبنا ضدها استثنائية، وقدمت عروضا جيدة. مستعدون لمواجهة البرازيل، وسنقدم أداء عالي الجودة".
وبالنسبة لـ"الوصفة السحرية" للتغلب على البرازيل، قال كوفاسيتش: "نحن بحاجة لأن نكون متحدين، ونلعب بروح قتالية عالية ونضغط على الخصم بقوة. نحن فريق موهوب. لا تبدو البرازيل مسرورة عند احتفاظ الفريق المنافس بالكرة، لذلك سنحاول فرض أسلوب لعبنا عليهم. سنهاجم ونحاول اجتياز خطوطهم".
وأضاف كوفاسيتش: "ما يجعلنا نواصل التقدم في المنافسات الكروية هو اتحادنا وقتالنا كلاعبين معا. ما يجعلنا مستمرين هو الفخر الذي نتمتع به في اللعب لصالح بلدنا".

وردا على سؤال حول احتمال اللعب في نهائي كأس العالم مرة أخرى، بيّن كوفاسيتش: "حاولنا ألا نفكر بعيدا جدا في كأس العالم التي استضافتها روسيا. كان نهجنا في ذلك الوقت هو نفسه كما هو الآن: مباراة واحدة في كل مرة. كنا في مونديال القطر ضمن مجموعة صعبة. ثم ركزنا على اليابان. الآن نحن على وشك خوض مباراة ربع النهائي أمام البرازيل. هذا هو التركيز الوحيد لدينا الآن. نحن بحاجة الآن للفوز على البرازيل، وما سيحدث بعد ذلك سنفكر فيه لاحقا".
 

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