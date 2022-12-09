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رياضة

قبل أشهر من انتهاء عقده.. الخليفي يتحدث عن مستقبل ميسي

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:00
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رغم التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيل ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، أبدى رئيس باريس سان جرمان ثقته في بقاء النجم الأرجنتيني في النادي الفرنسي.

وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، قال رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي أنه سيلتقي ميسي في يناير المقبل لمناقشة مستقبله.
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وينتهي عقد ميسي (35 عاما) مع باريس سان جرمان في الصيف المقبل، وسط تكهنات بانتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.
لكن الخليفي له رأي آخر على ما يبدو، حيث قال: "اتفقنا أن نجلس معا بعد كأس العالم، لكن كلا الجانبين، النادي واللاعب، سعيد للغاية، لذلك سنتحدث بعد كأس العالم".

وأعرب رئيس النادي عن ثقته في بقاء اللاعب في العاصمة الفرنسية، مشيدا بأدائه مع باريس سان جرمان ومع منتخب الأرجنتين في المونديال.
وتابع: "إنه سعيد للغاية. يمكنك أن ترى ذلك مع المنتخب. إذا لم يكن اللاعب سعيدا فسترى أن أداءه ليس جيدا مع المنتخب".

وواصل الخليفي حديثه عن ميسي قائلا: "قدم مردودا رائعا هذا الموسم لنا. سجل وصنع الكثير من الأهداف لمنتخب الأرجنتين ولناديه".

ويقدم ميسي أداء مميزا في كأس العالم حتى الآن، ونجح في قيادة منتخب "راقصي التانغو" إلى دور الثمانية حيث يلتقي هولندا في مباراة قمة، الجمعة.
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