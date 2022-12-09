قبل أشهر من انتهاء عقده.. الخليفي يتحدث عن مستقبل ميسي





وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، قال رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي أنه سيلتقي ميسي في يناير المقبل لمناقشة مستقبله.

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وينتهي عقد ميسي (35 عاما) مع باريس سان جرمان في الصيف المقبل، وسط تكهنات بانتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي. رغم التقارير التي أشارت إلى اقتراب رحيل ليونيل ميسي إلى الدوري الأميركي، أبدى رئيس باريس سان جرمان ثقته في بقاء النجم الأرجنتيني في النادي الفرنسي.وفي حديثه لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، قال رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي أنه سيلتقي ميسي في يناير المقبل لمناقشة مستقبله.وينتهي عقد ميسي (35 عاما) مع باريس سان جرمان في الصيف المقبل، وسط تكهنات بانتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.

لكن الخليفي له رأي آخر على ما يبدو، حيث قال: "اتفقنا أن نجلس معا بعد كأس العالم، لكن كلا الجانبين، النادي واللاعب، سعيد للغاية، لذلك سنتحدث بعد كأس العالم".



وأعرب رئيس النادي عن ثقته في بقاء اللاعب في العاصمة الفرنسية، مشيدا بأدائه مع باريس سان جرمان ومع منتخب الأرجنتين في المونديال.