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رياضة

الأرجنتين وهولندا... لمن ينحاز التاريخ؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 14:00
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تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب "لوسيل" في قطر، الذي سيكون مسرحا لموقعة الأرجنتين وهولندا، في ربع نهائي مونديال 2022.

وستكون مواجهة اليوم هي العاشرة بين الأرجنتين وهولندا، وكانت الأفضلية لمنتخب "الطواحين" في المباريات التسع السابقة، حيث حقق الفوز في أربع مناسبات والتعادل مرتين، مقابل ثلاث هزائم.
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ونجح منتخب الأرجنتين في تسجيل 18 هدفا في الشباك الهولندية في المباريات السابقة، ولكنه في المقابل استقبل 22 هدفا.

وأقيمت أول مباراة بين الأرجنتين وهولندا، في 26 أيار 1974، وكانت مواجهة ودية، وانتهت بفوز "الطواحين" بأربعة أهداف مقابل واحد.

أما أول مباراة دولية رسمية جمعت الأرجنتين وهولندا، فكانت في 26 حزيران 1974، في دور المجموعات لمونديال 1974، وانتهت بفوز "الطواحين" بأربعة أهداف دون رد.

وأقيمت آخر مواجهة بين الأرجنتين وهولندا، في 9 تموز 2014، في نصف نهائي مونديال البرازيل، ونجح منتخب "راقصي التانغو" في الإطاحة بـ"الطواحين"، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

 
(روسيا اليوم)

رياضة

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