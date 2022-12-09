هل يُحقّق منتخب المغرب نبوءة بيليه؟

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وصل المنتخب المغربي ربع نهائي مونديال 2022، بأداء قوي رفع سقف أحلام القارة الإفريقية، بتحقيق إنجاز تاريخي، توقعه أسطورة كرة القدم بيليه قبل 50 عاما.في منتصف السبعينات، مع نهاية مسيرة النجم البرازيلي بيليه، توقع الأخير أن منتخبا إفريقيا سيحقق كأس العالم بحلول عام 2000.وبالرغم من أن توقع بيليه لم يتحقق بحلول عام 2000، إلا أن الكرة الإفريقية تطورت كثيرا منذ السبعينيات، ووصلت ربع النهائي الأسبوع الماضي، للمرة الرابعة بتاريخ المونديال.في 1990، أصبحت الكاميرون أول منتخب إفريقي يصل لربع النهاي، بعد أداء رائع أمام الأرجنتين وكولومبيا ومنتخبات أخرى، قبل أن تخرج بصعوبة بالغة أمام الإنجليز.وفي 2002، فجر المنتخب السنغالي مفاجأة في أول مشاركة مونديالية له، ووصل ربع النهائي، بانتصارات للذكرى على فرنسا والسويد.وأعاد المنتخب الغاني الإنجاز في مونديال 2010، عندما تحدى كبار العالم ووصل لدور الثمانية، قبل أن يخرج بركلات الترجيح أمام الأوروغواي.والآن، المغرب يكرر الإنجاز، بطموح وصول دور الأربعة، وهو الإنجاز الذي استعصى على القارة السمراء.جدير بالذكر، إن جميع المنتخبات الإفريقية خرجت في الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، خلال تجاربها بربع النهائي، مما يعني أنها كانت على بعد خطوة من الوصول لنصف النهائي، وهو ما يطمح المغرب بتحقيقه.بيليه توقع أن تحمل إفريقيا الكأس الذهبية، بحلول عام 2000، ولكن ذلك لم يتحقق، ولكن تنبؤه بالإنجاز الإفريقي لا زال قائما في مونديال 2022 ومعلقا بأقدام المغرب، وإن تأخر قليلا.