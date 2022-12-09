مباريات حامية اليوم.. البرازيل تلاقي كرواتيا والأرجنتين تواجه هولندا

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع النهائي ضمن بطولة كأس العالم 2022، وذلك وسط منافسات حامية بين العديد من المنتخبات البارزة.

ومن المقرر أن تقام عند الساعة الـ5 مساءً مباراة بين البرازيل وكرواتيا، فيما تلاقي الأرجنتين المنتخب الهولندي عند الساعة الـ9 مساءً.