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رياضة

نيمار يعادل رقم بيليه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل

Lebanon 24
09-12-2022 | 12:34
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عادل النجم البرازيلي نيمار عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا في ربع نهائي مونديال قطر 2022، الجمعة.
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وبمراوغة جميلة للحارس دومينيك ليفاكوفيتش، رفع نيمار رصيده من الأهداف إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971.

بإلهام من أسطورتها بيليه الراقد في المستشفى، كانت البرازيل قد بلغت الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوز كاسح ومقنع على كوريا الجنوبية 4-1 الإثنين في استاد 974، مرحّبة بعودة نجمها نيمار. 

ويرقد الأسطورة بيليه في المشفى لتلقي العلاج بعد مضاعفات تلت بمرض كوفيد-19. 
 
(الحرة) 

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