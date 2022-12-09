نيمار يجهش بالبكاء بعد الهزيمة أمام كرواتيا (فيديو وصور)

أظهرت لقطات مصوّرة حزن وحسرة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.
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وأجهش المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاماً بالبكاء، بعد نهاية مشوار "السامبا" في المونديال في نسخته الثانية والعشرين.
وفازت كرواتيا على البرازيل، اليوم، بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
لا لا لا لا
الا دموع نيمار 😖😕😖😕😖☹️
pic.twitter.com/HYabeqG2SI
— العنود (@TheAn0ud) December 9, 2022
أظهرت لقطات مصوّرة حزن وحسرة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.
لا لا لا لا
الا دموع نيمار 😖😕😖😕😖☹️
pic.twitter.com/HYabeqG2SI
📸 ما هي الكلمات المناسبة للتعليق على هذه الصور ____؟ pic.twitter.com/xM6eoaQ9OZ
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 9, 2022
📸 ما هي الكلمات المناسبة للتعليق على هذه الصور ____؟ pic.twitter.com/xM6eoaQ9OZ