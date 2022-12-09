نيمار يجهش بالبكاء بعد الهزيمة أمام كرواتيا (فيديو وصور)

أظهرت لقطات مصوّرة حزن وحسرة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر.



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وفازت كرواتيا على البرازيل، اليوم، بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

لا لا لا لا

الا دموع نيمار 😖😕😖😕😖☹️



pic.twitter.com/HYabeqG2SI