Advertisement

رياضة

صدمات جمهور "السامبا" تتواصل... نيمار سيعتزل اللعب دوليًا؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1018649-638062257908914432.jpg
Doc-P-1018649-638062257908914432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى إمكان اعتزاله اللعب دولياً، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" الذي أقصي من ربع نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح أمام كرواتيا.
Advertisement
 
وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (30 عاماً) وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية: "أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100% أنني سأعود. عليّ التفكير أكثر قليلاً حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:55 | 2022-12-09
16:39 | 2022-12-09
16:11 | 2022-12-09
16:00 | 2022-12-09
14:45 | 2022-12-09
14:00 | 2022-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website