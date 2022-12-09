صدمات جمهور "السامبا" تتواصل... نيمار سيعتزل اللعب دوليًا؟

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى إمكان اعتزاله اللعب دولياً، قائلاً إنه لا يمكن أن يضمن "مئة في المئة" أن يلعب مجدداً لمنتخب "سيليسياو" الذي أقصي من ربع نهائي مونديال قطر 2022 بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

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وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (30 عاماً) وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية: "أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضاً لا أضمن 100% أنني سأعود. عليّ التفكير أكثر قليلاً حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب".