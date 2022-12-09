بعد انكسار البرازيل.. الأرجنتين تُقصي هولندا خارج كأس العالم!

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تأهّل المنتخب الأرجنتيني الى نصف نهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره الهولندي، بركلات الترجيح إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2) اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة في قطر.وسجل المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا هدف التقدم لمنتخب "التانغو" بحلول الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد لوسيل.وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.وفي الدقيقة 82، قلّص فاوت فيخهورست النتيجة مسجّلاً هدفاً في مرمى الأرجنتين.ثم عدّل فيخورست النتيجة لهولندا ضد الأرجنتين (2-2) في الوقت القاتل لتذهب المباراة لشوطين إضافيين، وبعدها إلى ركلات الترجيح.