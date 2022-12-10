بعد تأهل الأرجنتين إلى النصف نهائي.. هذا ما قاله ميسي

فازت الأرجنتين أمس الجمعة، بركلات الترجيح على هولندا 4-3 لتصعد لمواجهة كرواتيا في مباريات كأس العالم.

أمام هذا النصر، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن بلاده تشعر بوجود الراحل دييغو مارادونا طوال مشوار فريقها في المونديال.

وقال اللاعب الشهير للصحافيين: "دييغو يراقبنا من السماء. يمثل الدافع لنا وآمل حقا أن يظل هذا حتى النهاية".

كما تابع أنه عندما سجل لاوتارو الهدف وتأهل الفريق، غمرت فرحة عارمة الأجواء، وأزاحوا ثقلا كبيرا من على صدورهم، مشدداً على أنها كانت مباراة صعبة للغاية منذ البداية، وكان يعلم أنها ستكون على هذا النحو، وفق تعبيره.

وأوضح أن المنتخب الهولندي تسبب في مشكلة كبيرة لهم من خلال الكرات الطويلة ووجود الكثير من لاعبيه في منطقة الجزاء الخاصة بهم، مشيراً إلى أن هذا كان سبب التعادل في البداية.

مباراة متوترة ولميسي الدور الحاسم

يذكر أن الأرجنتين ستلتقي مع كرواتيا بحثا عن مكان في النهائي، بعدما تغلبت وصيفة بطلة 2018 على البرازيل بركلات الترجيح في وقت سابق الجمعة.

إلى ذلك، وصف مراقبون مباراة أمس بين هولندا والأرجنتين بـ"المتوترة" من البداية، حيث نجحت هولندا في العودة بشكل رائع في آخر 10 دقائق من المباراة لإدراك التعادل وفرض الوقت الإضافي وركلات الترجيح في نهاية المطاف.

وشهدت المباراة 15 بطاقة صفراء من الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز.

في حين لعب ميسي دورا حاسما في فوز الأرجنتين، حيث صنع الهدف الافتتاحي لناهويل مولينا في الشوط الأول قبل أن يسجل ركلة جزاء بعد الاستراحة.

(العربية)