ميسي يستفز مدرب هولندا بهذه الطريقة.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

استطاع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من تقديم مباراة مذهلة مع منتخب بلاده أمام نظيره الهولندي، في ربع نهائي كأس العالم في قطر 2022، أمس الجمعة، وقاد الفريق إلى مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا.

لكن اللافت طريقة احتفاله بعد تسجيله هدف الأرجنتين الثاني من ركلة جزاء، أمام دكة بدلاء المنتخب الهولندي على طريقة ريكيلمي، لاعب برشلونة السابق، رافعاً يديه على أذنيه على غير عادة ليونيل في احتفالاته، حيث عادة يرفع يديه إلى السماء.. لكن السؤال لماذا احتفل بهذه الطريقة؟

والجواب يكمن في أن ما قام به نجم نادي سان جيرمان الفرنسي، أمام هولندا هو احتفال يعود إلى أرجنتيني آخر، وهو خوان رومان ريكيلمي، نجم بوكا جونيورز السابق وبرشلونة أيضا.

فقد ذكرت تقارير صحافية أن ميسي احتفل بهذه الطريقة أمام دكة بدلاء هولندا، بسبب تعامل مدرب منتخب هولندا، لويس فان غال، مع ريكيلمي عندما كانا في برشلونة.

Van Der Vaart : "Ce Messi peut être arrêté"

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Van Basten : "Messi n'est pas un leader, il n'a pas de personnalité. Jouer avec Messi, c'est 10 contre 11."



Van Gaal : "Je pense que l'Argentine a peur de nous. Nous allons arrêter Messi."



MEESI :pic.twitter.com/PHr4sMnuhz — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) December 10, 2022

"مدرب غبي"

فالنجم الأرجنتيني المعتزل مر بأسوأ فترات مسيرته الكروية في صفوف برشلونة تحت قيادة فان غال.

كما أن المشاكل بين الثنائي كانت كبيرة، حتى إن نجم برشلونة السابق، خريستو ستويشكوف، قال عنها: "ريكيلمي لم ينجح مع الفريق بسبب وجود مدرب غبي مثل فان غال".

قلل من قدرات ميسي

إضافة إلى ذلك، ميسي حاول باحتفاله أن يرد على تصريحات فان غال، التي سبقت المباراة والتي قلل فيها بشكل واضح من فريقه.

وكان مدرب هولندا قد تحدث عن خوف الأرجنتين من هولندا، كما أنه قلل من قدرات ميسي نفسه بتصريحات أخرى عن مواجهة 2014، التي وصفه فيها بأنه لم يلمس الكرة حتى، وقال عنه إنه ليس لاعبا جماعيا.

بدوره، دخل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في جدال مع مدرب المنتخب الهولندي، لويس فان غال ومساعديه، بعد تسجيله ضربة الجزاء الأولى للأرجنتين وحتى بعد نهاية المباراة.

واقترب ميسي من دكة بدلاء المنتخب الهولندي واحتفل بالهدف، وبعد صافرة النهاية اقترب من مقاعد البدلاء الهولندية من جديد، ودخل في مشادة مع المدير الفني. كما بدا أن قائد الأرجنتين يشير إلى أن فان غال يتحدث كثيرا.

كما انتقد ميسي، الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، فان غال وماتيو لاهوز بعد المباراة. وقال لأحد الصحافيين: "فان غال يقول إنهم يلعبون كرة قدم جيدة، لكن ما فعله هو وضع أشخاص طوال القامة وضرب كرات طويلة".

(العربية)