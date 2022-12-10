إليكم ثروات أغنى 20 لاعب كرة قدم في العالم.. من يتربّع في الصّدارة؟

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ونظراً لشعبيتها المتصاعدة، استطاع العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين انتزاع عقود بعشرات ومئات ملايين الدولارات من بعض الاتحادات الرياضية والفرق الشهيرة.ويلعب 10 من نجوم كرة القدم بمئات الملايين، ضمن لائحة تضم أغنى 20 لاعباً في تاريخ اللعبة حتى الآن، فيما يُحتسب صافي ثروة العشرة الآخرين بعشرات الملايين، وفقا للموقع المتخصص بتتبّع الثروات "ويلثي غوريلا"، تاريخ 6 كانون الأول 2022.