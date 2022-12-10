إليكم ثروات أغنى 20 لاعب كرة قدم في العالم.. من يتربّع في الصّدارة؟

كرة القدم رياضة مربحة للغاية ويمارسها نحو 250 مليون شخص حول العالم، وهي تُعد الأكثر شعبية في العالم ومن أكثر الرياضات مشاهدة في الوقت الحاضر.
ونظراً لشعبيتها المتصاعدة، استطاع العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين انتزاع عقود بعشرات ومئات ملايين الدولارات من بعض الاتحادات الرياضية والفرق الشهيرة.
ويلعب 10 من نجوم كرة القدم بمئات الملايين، ضمن لائحة تضم أغنى 20 لاعباً في تاريخ اللعبة حتى الآن، فيما يُحتسب صافي ثروة العشرة الآخرين بعشرات الملايين، وفقا للموقع المتخصص بتتبّع الثروات "ويلثي غوريلا"، تاريخ 6 كانون الأول 2022.
قائمة بثروات أغنى 20 لاعب كرة قدم في العالم.
1 - البرتغالي كريستيانو رونالدو 450 مليون دولار
2 - الإنكليزي ديفيد بيكهام 450 مليون دولار
3 - الأرجنتيني ليونيل ميسي 400 مليون دولار
4 - الإنكليزي ديف ويلان 220 مليون دولار
5 - البرازيلي ألكسندر باتو 145 مليون دولار
6 - الإنكليزي واين روني 145 مليون دولار
7 - الويلزي غاريث بيل 125 مليون دولار
8 - الإيطالي فرانشيسكو توتي 101.6 مليون دولار
9 - البرازيلي بيليه 100 مليون دولار
10 - البلجيكي إيدن هازارد 100 مليون دولار
11 - البرازيلي كاكا 95 مليون دولار
12 - الكاميروني صموئيل إيتو 95 مليون دولار
13 - العاجي ديدييه دروغبا 90 مليون دولار
14 - السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 90 مليون دولار
15 - البرازيلي رونالدينيو 90 مليون دولار
16 - الإسباني أندريس إنيستا 86 مليون دولار
17 - الإسباني سيرجيو راموس 80 مليون دولار
18 - الهولندي آريين روبن 80 مليون دولار
19 - البرازيلي ويليان 75 مليون دولار
20 - الإنكليزي ريو فرديناند 75 مليون دولار