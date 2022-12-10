Advertisement

رياضة

إليكم ثروات أغنى 20 لاعب كرة قدم في العالم.. من يتربّع في الصّدارة؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1018762-638062675687933414.jpg
Doc-P-1018762-638062675687933414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كرة القدم رياضة مربحة للغاية ويمارسها نحو 250 مليون شخص حول العالم، وهي تُعد الأكثر شعبية في العالم ومن أكثر الرياضات مشاهدة في الوقت الحاضر.

ونظراً لشعبيتها المتصاعدة، استطاع العديد من لاعبي كرة القدم المحترفين انتزاع عقود بعشرات ومئات ملايين الدولارات من بعض الاتحادات الرياضية والفرق الشهيرة.
Advertisement

ويلعب 10 من نجوم كرة القدم بمئات الملايين، ضمن لائحة تضم أغنى 20 لاعباً في تاريخ اللعبة حتى الآن، فيما يُحتسب صافي ثروة العشرة الآخرين بعشرات الملايين، وفقا للموقع المتخصص بتتبّع الثروات "ويلثي غوريلا"، تاريخ 6 كانون الأول 2022.
 
قائمة بثروات أغنى 20 لاعب كرة قدم في العالم.

1 - البرتغالي كريستيانو رونالدو 450 مليون دولار

2 - الإنكليزي ديفيد بيكهام 450 مليون دولار

3 - الأرجنتيني ليونيل ميسي 400 مليون دولار

4 - الإنكليزي ديف ويلان 220 مليون دولار

5 - البرازيلي ألكسندر باتو 145 مليون دولار

6 - الإنكليزي واين روني 145 مليون دولار

7 - الويلزي غاريث بيل 125 مليون دولار

8 - الإيطالي فرانشيسكو توتي 101.6 مليون دولار

9 - البرازيلي بيليه 100 مليون دولار

10 - البلجيكي إيدن هازارد 100 مليون دولار

11 - البرازيلي كاكا 95 مليون دولار

12 - الكاميروني صموئيل إيتو 95 مليون دولار

13 - العاجي ديدييه دروغبا 90 مليون دولار

14 - السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 90 مليون دولار

15 - البرازيلي رونالدينيو 90 مليون دولار

16 - الإسباني أندريس إنيستا 86 مليون دولار

17 - الإسباني سيرجيو راموس 80 مليون دولار

18 - الهولندي آريين روبن 80 مليون دولار

19 - البرازيلي ويليان 75 مليون دولار

20 - الإنكليزي ريو فرديناند 75 مليون دولار
 
(العربي الجديد)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:42 | 2022-12-11
05:00 | 2022-12-11
02:00 | 2022-12-11
23:00 | 2022-12-10
16:00 | 2022-12-10
14:00 | 2022-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website