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رياضة

الغاء مباراة الديربي بين النجمة والانصار.. ماذا حصل على أرض ملعب جونية البلدي؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 09:31
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ألغى الاتحاد اللبناني لكرة القدم مباراة الديربي بين فريقي النجمة والأنصار، بانتظار صدور القرار الرسمي بخصوص احتساب النتيجة التي جاءت بالتعادل الايجابي 1 - 1 بين الفريقين لغاية الشوط الاول. 
 
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وساد التوتر بين جمهور الفريقين في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، كما شهدت اجواء المباراة توتراً بين اللاعبين والحكم من جهة اخرى، وذلك في الدقيقة الاخيرة قبل انتهاء الشوط الاول. 
 
علم موقع "لبنان ٢٤" من مصادر خاصة ان الاشكال الذي حصل في ملعب جونية البلدي والذي ادى الى الغاء المباراة بين النجمة والأنصار لا زال مستمراً.
وأكدت المصادر ان الاشكال بدأ بعد حصول مناوشات بين الاعبين وصلت للضرب، وعلى أثره تضارب جمهورا الفريقين ما ادى الى تدخل القوى الامنية، فيما لا يزال الجمهور داخل الملعب.
 
 
وتأتي المبارة ضمن المرحلة الحادية عشرة، الأخيرة ذهاباً، من مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم. 
 
وفنيا، منح علاء عزو التقدم للنجمة بكرة رأسية في الدقيقة 41، لعبها من منتصف المنطقة الى يسار الحارس نزيه اسعد.

الا ان الرد الاخضر لم يتأخر، اذ سجل للتونسي حسام اللوايتي بعد دقيقتين في الدقيقة 43 اصابة التعادل بتسديدة من خارج المنطقة الى المقص الايمن لمرمى الحارس علي السبع.
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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