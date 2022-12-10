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رياضة

رقم سلبي لكريستيانو رونالدو في مباراة المغرب!

Lebanon 24
10-12-2022 | 23:00
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قرّر فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، إبعاد النجم كريستيانو رونالدو عن التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة المنتخب المغربي، أمس السبت، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وبدأ رونالدو مباراة مع المنتخب البرتغالي "بديلًا" للمرة الثانية على التوالي، بعد مباراة ثمن النهائي، أمام سويسرا، التي لم يبدأها "صاروخ ماديرا" أيضًا من أرض الميدان، بقرار من سانتوس، الذي فضّل إشراك المهاجم الشاب غونزالو راموس على حساب الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد الإسباني.
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وغاب رونالدو عن التشكيل الأساسي للبرتغال في مباراتين متتاليتين ببطولة كبيرة (يورو وكأس عالم)، للمرة الأولى منذ عام 2004، في رقم سلبي لأسطورة الكرة البرتغالية.


ومثّل صاحب الـ5 كرات ذهبية منتخب بلاده في 195 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 118 هدفا، وذلك منذ دشن رونالدو مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال الأول عام 2003.

وانتشرت أخبار في الأيام الماضية حول استياء رونالدو من قرار سانتوس، في مباراة سويسرا، حين دخل بديلًا في الشوط الثاني، لكن اللاعب المُلقب بـ"الدون" سرعان ما فنّد الخبر، من خلال منشور في حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن كل ما قيل حول عدم رضاه أو رغبته في مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي مجرد كلام لا أساس له من الصحة.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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