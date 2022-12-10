ماذا قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم بشأن مباراة النجمة والأنصار؟

قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم استكمال الشوط الثاني من مباراة النجمة والأنصار عند الثانية عصر الاثنين المقبل على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية، بدون جمهور.





وكانت المباراة المقررة ضمن الجولة الـ11 من سنيبس بطولة لبنان لكرة القدم، توقفت قبيل انطلاق شوطها الثاني بطلب من القوى الأمنية ومن إدارة مجمع فؤاد شهاب الرياضي، عقب إشكالات جماهيرية.

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