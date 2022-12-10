17
o
بيروت
20
o
طرابلس
-1
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماذا قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم بشأن مباراة النجمة والأنصار؟
Lebanon 24
10-12-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرر الاتحاد اللبناني لكرة القدم استكمال الشوط الثاني من مباراة النجمة والأنصار عند الثانية عصر الاثنين المقبل على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية، بدون جمهور.
وكانت المباراة المقررة ضمن الجولة الـ11 من سنيبس بطولة لبنان لكرة القدم، توقفت قبيل انطلاق شوطها الثاني بطلب من القوى الأمنية ومن إدارة مجمع فؤاد شهاب الرياضي، عقب إشكالات جماهيرية.
Advertisement
المصدر:
MTV
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ طرأ بشأن دولار "صيرفة".. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
14:23 | 2022-12-09
09/12/2022 02:23:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حجوزات اللبنانيين إلى هذين البلدين خلال الأعياد مُرتفعة.. والأسعار مُغرية!
Lebanon 24
حجوزات اللبنانيين إلى هذين البلدين خلال الأعياد مُرتفعة.. والأسعار مُغرية!
01:45 | 2022-12-10
10/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بظروف غامضة وفاة ملكة جمال لبنانية.. أصيبت بمرض لم تكشف عنه! (صور)
Lebanon 24
بظروف غامضة وفاة ملكة جمال لبنانية.. أصيبت بمرض لم تكشف عنه! (صور)
04:14 | 2022-12-10
10/12/2022 04:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. اليكم التسعيرة عصراً
09:40 | 2022-12-10
10/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب البرازيل.. إشكالٌ يُشعل ليل صور وفيديو يرصد كل شيء
Lebanon 24
بسبب البرازيل.. إشكالٌ يُشعل ليل صور وفيديو يرصد كل شيء
15:09 | 2022-12-09
09/12/2022 03:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-12-10
بيليه يعلق على إنجاز نيمار في ليلة وداع البرازيل لمونديال قطر 2022
13:09 | 2022-12-10
أول تعليق لمدرب المغرب بعد تأهل "أسود الأطلس" الى نصف نهائي "المونديال"
13:00 | 2022-12-10
صورة بألف كلمة.. هكذا احتفلَ لاعبٌ مغربي مع والدته بعد الفوز على البرتغال
12:02 | 2022-12-10
بكاءٌ وصدمة.. أول صور لرونالدو بعد خسارة البرتغال أمام المغرب!
11:56 | 2022-12-10
ليلة تاريخية.. المغرب تهزم البرتغال وتتأهل الى نصف نهائي "المونديال"
11:00 | 2022-12-10
حارسة أمن ويمبلدون تتغلب على فيدرر بعد اعتزاله!
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
10/12/2022 21:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
10/12/2022 21:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
10/12/2022 21:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact