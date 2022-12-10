أول تعليق لمدرب المغرب بعد تأهل "أسود الأطلس" الى نصف نهائي "المونديال"

رأى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، اليوم السبت، أن أسود الاطلس كتبوا التاريخ لأفريقيا، بعد فوزهم على البرتغال بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال قطر 2022.



وقال في تصريح صحفي: "مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا. البرتغال منتخب كبير، ولقد رأيتم الاصابات ومنها نصير مزراوي والقائد رومان سايس، لكن من بقي من الفريق قاتل بهذه العقلية وأمام هذا الجمهور الذي يتابعنا".

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وتابع الركراكي: "كان علينا أن نكتب التاريخ لأفريقيا. انا سعيد جدا. نتقدم بمواهبنا ورغم الاصابات التي حصلت تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي وكذلك أفريقيا عادت الى الساحة لتتجاوز سقف التوقعات".