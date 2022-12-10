فرنسا تقصي إنكلترا وتواجه المغرب في نصف النهائي

تأهل المنتخب الفرنسي الى نصف نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الانكليزي (2-1)، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

ووضع الفرنسي أوريلين تشواميني منتخب "الديوك" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

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ورد النجم الإنكليزي هاري كين بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" من ركلة جزاء عند الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "البيت" بمدينة الخور القطرية.

وسجل أوليفيه جيرو الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 77.

وسيواجه منتخب فرنسا في نصف النهائي منتخب المغرب الذي فاز في وقت سابق اليوم على البرتغال 1-0.