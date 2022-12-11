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رياضة

الفيفا يحيل الأرجنتين للجنة الانضباط.. والسبب؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 02:00
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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوى تأديبية ضد منتخب الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيه خلال مباراة مثيرة للجدل في ربع نهائي كأس العالم 2022 ضد منتخب هولندا.

واستند الفيفا إلى مادة "النظام والأمن خلال المباريات" في قانونه التأديبي لإحالة اتحاد كرة القدم الأرجنتيني إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي.
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وكان بدلاء وإداريون من منتخب الأرجنتين توغلوا إلى الملعب حين تحولت المباراة إلى مواجهة في دقائقها الأخيرة، حيث سجل الهولنديون هدفين متأخرين لإجبارهم على لعب وقت إضافي.

وكان هناك المزيد من المشاحنات الساخنة على أرض الملعب بعد أن فازت الأرجنتين بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

كما فتح الفيفا تحقيقا في العدد الكبير من البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون وغيرهم خلال المباراة - حوالي 17 بطاقة - وهو رقم قياسي.

لكن الفيفا قال إن هذا التحقيق معتاد في هذه الحالة، ولم يحدد جدولا زمنيا بشأن نتائج التحقيقين، وفقا لأسوشيتد برس.

وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا، الثلاثاء، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1.
المصدر: الحدث
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