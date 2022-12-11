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رياضة

بعد مباراة المغرب... مدرب البرتغال يعلق على مشاركة رونالدو وانهياره باكياً

Lebanon 24
11-12-2022 | 05:00
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أكد مدرب منتخب البرتغال لكرة القدم فرناندو سانتوس أنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم عقب الخسارة 1-صفر أمام المغرب السبت.
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وجلس رونالدو، الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 118 هدفا في 195 مباراة دولية، كبديل خلال الفوز 6-1 على سويسرا في دور الستة عشر الثلاثاء الماضي، ونجح بديله غونسالو راموس في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراته الدولية الرابعة فقط.

وانهار رونالدو، الذي شارك في وقت مبكر من الشوط الثاني من دون ترك بصمة أمام المغرب، على مقاعد البدلاء السبت بعد صفارة النهاية، وبكى بحرقة بينما حاول باقي زملائه دعمه والوقوف إلى جواره.

وقال سانتوس في مؤتمر صحافي السبت "لا أشعر بالندم على جلوس رونالدو كبديل. لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي"، حسب رويترز.

وتابع: "لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير أمام المغرب".

وواصل مدرب البرتغال "القرار الاستراتيجي الذي اتخذته كان من أصعب القرارات، لكن لا يمكن التفكير بقلبي، ويجب التفكير بعقلي".

ولفت إلى أنه "لم يعد الأمر أن رونالدو ليس لاعبا عظيما. الأمر لا يتعلق بذلك أبدا".

ومباشرة بعد إعلان حكم مباراة ربع النهائي برسم كأس العالم 2022 الجارية في قطر والتي جمعت بين المنتخب المغربي الذي انتزع بطاقة التأهل لنصف النهائي على حساب البرتغال، سقط نجم الفريق "الدون" رونالدو أرضا وهو يبكي من مرارة الإقصاء.
المصدر: الحدث
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