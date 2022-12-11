Advertisement

رياضة

الفيفا شارك في تأبين صحافي أميركي توفي في قطر

Lebanon 24
11-12-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1018960-638063374970438952.jpg
Doc-P-1018960-638063374970438952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تم وضع عشرين زهرة وصورة للصحافي الرياضي الأميركي إريك وال، في القسم 506 ، فوق الخط الجانبي في استاد البيت في الخور قبل مباراة فرنسا وإنكلترا يوم السبت.

ووقف مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرتديا بذلة زرقاء وربطة عنق بالقرب من المقعد المخصص لوال يوم السبت، كما لو كان يحرس الضريح.
Advertisement

وقال: "كان هذا أقل ما يمكننا فعله".

وأصدر "فيفا" بيانا قدم فيه تعازيه لزوجة وال، أخصائية الأمراض المعدية الدكتورة سيلين جوندر ، وآخرين ممن عرفوه.

وقال الفيفا: "الليلة نشيد بوال في مقعده المخصص له في استاد البيت. كان يجب أن يكون هنا"، وأضاف "يشغل بالنا زوجته سيلين وعائلته وأصدقاؤه في هذا الوقت الأكثر صعوبة".

وظهر تكريم آخر على لوحتي النتائج في الملعب قبل المباراة، مع إعلانات التعازي باللغتين الإنكليزية والعربية. وتوقف الصحافيون من بولندا وكندا وأماكن أخرى للتعبير عن تعاطفهم أو معانقة زملاء وال الأميركيين أو لمجرد طرح أسئلة عنه.

واحتجز لفترة وجيزة لارتدائه قميصا مؤيدا لمجتمع الميم في مباراة في وقت سابق من البطولة، وكتب على نطاق واسع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، بما في ذلك وفاة العمال الوافدين الذين بنوا ملاعب كأس العالم. أدى العمل إلى تضخيم الأسئلة حول سبب وفاته.

وتوفي الصحافي المعروف الذي يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وكان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.

وأعلن شقيق وال، إريك، الخبر المأساوي، في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل، حيث صرح بأنه يعتقد أن وفاة الصحفي لم تكن عرضية.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بيانا على تويتر جاء في جزء منه: "نحن منخرطون مع كبار المسؤولين القطريين للتأكد من تلبية رغبات عائلته في أسرع وقت ممكن".

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر أن ابن الـ48 عاما "شعر بالعياء في منصة الصحافيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف إلى مستشفى حمد العام" في الدوحة.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:19 | 2022-12-11
14:00 | 2022-12-11
11:00 | 2022-12-11
10:30 | 2022-12-11
10:00 | 2022-12-11
07:42 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website