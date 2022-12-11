الفيفا شارك في تأبين صحافي أميركي توفي في قطر

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تم وضع عشرين زهرة وصورة للصحافي الرياضي الأميركي إريك وال، في القسم 506 ، فوق الخط الجانبي في استاد البيت في الخور قبل مباراة فرنسا وإنكلترا يوم السبت.ووقف مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرتديا بذلة زرقاء وربطة عنق بالقرب من المقعد المخصص لوال يوم السبت، كما لو كان يحرس الضريح.وقال: "كان هذا أقل ما يمكننا فعله".وأصدر "فيفا" بيانا قدم فيه تعازيه لزوجة وال، أخصائية الأمراض المعدية الدكتورة سيلين جوندر ، وآخرين ممن عرفوه.وقال الفيفا: "الليلة نشيد بوال في مقعده المخصص له في استاد البيت. كان يجب أن يكون هنا"، وأضاف "يشغل بالنا زوجته سيلين وعائلته وأصدقاؤه في هذا الوقت الأكثر صعوبة".وظهر تكريم آخر على لوحتي النتائج في الملعب قبل المباراة، مع إعلانات التعازي باللغتين الإنكليزية والعربية. وتوقف الصحافيون من بولندا وكندا وأماكن أخرى للتعبير عن تعاطفهم أو معانقة زملاء وال الأميركيين أو لمجرد طرح أسئلة عنه.واحتجز لفترة وجيزة لارتدائه قميصا مؤيدا لمجتمع الميم في مباراة في وقت سابق من البطولة، وكتب على نطاق واسع عن قضايا حقوق الإنسان في قطر، بما في ذلك وفاة العمال الوافدين الذين بنوا ملاعب كأس العالم. أدى العمل إلى تضخيم الأسئلة حول سبب وفاته.وتوفي الصحافي المعروف الذي يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأميركية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.وكان غرانت وال (48 عاما) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.وأعلن شقيق وال، إريك، الخبر المأساوي، في مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل، حيث صرح بأنه يعتقد أن وفاة الصحفي لم تكن عرضية.ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بيانا على تويتر جاء في جزء منه: "نحن منخرطون مع كبار المسؤولين القطريين للتأكد من تلبية رغبات عائلته في أسرع وقت ممكن".وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر أن ابن الـ48 عاما "شعر بالعياء في منصة الصحافيين داخل ملعب لوسيل، وتلقى على الفور العلاج الطبي الطارئ الذي استمر خلال نقله بعربة إسعاف إلى مستشفى حمد العام" في الدوحة.