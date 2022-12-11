رقم صادم للبرازيل في كأس العالم

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حقق المنتخب البرازيلي أسوأ أرقامه في تاريخ كأس العالم، بعدما ودّع مونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا من الدور ربع النهائي.وتعادل منتخب البرازيل مع كرواتيا (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، ويلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمت تأهل الثاني إلى المربّع الذهبي.وذكرت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية أن البرازيل بخروجها من الدور ربع النهائي، فقد أنهت كأس العالم في المركز السابع، وهو أسوأ مركز لها منذ عام 1990.أضافت أن المنتخب البرازيلي في مونديال 1990، كان قد خسر أمام الأرجنتين في دور الـ16، لينهي البطولة العالمية في المركز التاسع.وتقدّمت هولندا وإنكلترا على البرازيل في الترتيب بالمركزين الخامس والسادس توالياً، فيم احتل المنتخب البرتغالي المركز الثامن.