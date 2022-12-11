17
o
بيروت
15
o
طرابلس
-2
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-2
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رقم صادم للبرازيل في كأس العالم
Lebanon 24
11-12-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق المنتخب البرازيلي أسوأ أرقامه في تاريخ كأس العالم، بعدما ودّع مونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا من الدور ربع النهائي.
وتعادل منتخب البرازيل مع كرواتيا (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، ويلجأ المنتخبان لركلات الترجيح التي حسمت تأهل الثاني إلى المربّع الذهبي.
Advertisement
وذكرت صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية أن البرازيل بخروجها من الدور ربع النهائي، فقد أنهت كأس العالم في المركز السابع، وهو أسوأ مركز لها منذ عام 1990.
أضافت أن المنتخب البرازيلي في مونديال 1990، كان قد خسر أمام الأرجنتين في دور الـ16، لينهي البطولة العالمية في المركز التاسع.
وتقدّمت هولندا وإنكلترا على البرازيل في الترتيب بالمركزين الخامس والسادس توالياً، فيم احتل المنتخب البرتغالي المركز الثامن.
المصدر: العربية
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
Lebanon 24
مشهدٌ مروّع في الضّاحية.. ما جرى صباحاً يُدمي القلوب (صور)
13:52 | 2022-12-11
11/12/2022 01:52:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
Lebanon 24
خطوة طارئة.. ماذا قرّر "صرّافو الدولار" اليوم؟
13:23 | 2022-12-11
11/12/2022 01:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
Lebanon 24
إيجابية وحيدة لورقة المليون ليرة... هذا ما ينتظرنا بدءاً من شباط 2023!
02:30 | 2022-12-11
11/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج وعواصف رعدية.. هذا تاريخ وصول المنخفض الجوي المتمركز فوق اليونان إلى لبنان
05:20 | 2022-12-11
11/12/2022 05:20:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر دولار السوق الموازية عصراً؟
09:40 | 2022-12-11
11/12/2022 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-12-11
دعم ليبي خاص للاعب المنتخب المغربي "أبو خلال".. ما السبب؟
14:19 | 2022-12-11
معطيات مهمة جداً.. من سيفوز بـ"المونديال"؟
11:00 | 2022-12-11
مصادفة بعد 14 عاما.. صورة نادرة تجمع الركراكي وأوليفييه جيرو
10:30 | 2022-12-11
لماذا شهد مونديال قطر أكبر المفاجآت في التاريخ؟
10:00 | 2022-12-11
ثلاثة لاعبين يغيبون عن نصف نهائي مونديال قطر.. ما السبب؟
08:00 | 2022-12-11
الفيفا شارك في تأبين صحافي أميركي توفي في قطر
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
12/12/2022 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
12/12/2022 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
12/12/2022 03:56:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact