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رياضة
كرة جديدة لآخر مباريات "المونديال".. هكذا ستكون (صورة)
Lebanon 24
11-12-2022
|
07:42
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ستحمل الكرة المستخدمة في نصف نهائي، ونهائي مونديال قطر 2022، اسم "الحلم"، بدلاً من "الرحلة"، المعتمد في الأدوار السابقة، بحسب ما كشفت شركة أديداس الألمانية لتصنيع المعدات والألبسة الرياضية، الأحد.
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وصُنّعت كرة "الحلم" بمواصفات تكنولوجية هي نفسها المستخدمة في "الرحلة"، التي تقوم على نظام "الكرة المتصلة" الذي صممته أديداس، وهي تقنية أثبتت نجاحها في قطر عن طريق تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة.
وتعتمد هذه التقنية على بيانات تموضع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لتزود حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" بمعلومات آنية تمكّنه من اتخاذ القرارات الصحيحة.
ومن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت على "الحلم" وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِّن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة.
وتمت مراعاة حماية البيئة في تصميم الكرة، فأُخذ في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل من "الحلم" أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية.
ويرتكز تصميم "الحلم" على أرضية ذهبية اللون عليها أشكال مثلثة صغيرة مستوحاة من الصحاري التي تحيط بالعاصمة الدوحة، أضيف إليها لون الكأس الأصلية للمونديال فضلاً عن خطوط بلون العلم القطري.
رياضة
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