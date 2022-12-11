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رياضة

ثلاثة لاعبين يغيبون عن نصف نهائي مونديال قطر.. ما السبب؟

Lebanon 24
11-12-2022 | 10:00
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تستمر الإثارة في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بعد صعود منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا إلى الدور نصف النهائي.

وتلعب الأرجنتين ضد كرواتيا بعد غد الثلاثاء في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي، فيما يصطدم المغرب بفرنسا في المباراة الثانية، الأربعاء المقبل.
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وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له، عن أسماء ثلاثة لاعبين سيغيبون عن إحدى مباراتي الدور نصف النهائي، بسبب الإيقاف نتيجة حصولهم على إنذارين أو بطاقة حمراء في الأدوار السابقة وهم كالتالي:

الأرجنتين# كرواتيا

الموقوفون من الأرجنتين: غونزالو مونتيل وماركوس أكونيا لحصولهما على إنذارين في المباريات السابقة.

من كرواتيا - لا يوجد لديها أي لاعب موقوف

فرنسا # المغرب

الموقوفون من المغرب: وليد شديرة، الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة لـ"أسود الأطلس" ضد البرتغال في ربع النهائي.

من فرنسا - لا يوجد لديها أي لاعب موقوف.

تجدر الإشارة إلى أنه في نصف النهائي، سيتم إلغاء أي بطاقات صفراء تم جمعها حتى تلك اللحظة، مما يعني أنه لا يمكن للاعب أن يغيب عن النهائي إذا تلقى بطاقة صفراء في نصف النهائي.
 
(روسيا اليوم) 

رياضة

كأس العالم2022

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