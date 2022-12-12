بكلمات مؤثرة.. نيمار يودّع مدربه وأستاذه تيتي

ودّع البرازيلي نيمار دا سيلفا، المدرب السابق لمنتخب "السيليساو"، أدينور ليوناردو باتشي المعروف باسم "تيتي"، وذلك برسالة مؤثرة وحزينة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، واصفًا إياه بالأستاذ والمعلم.

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وكان "تيتي" قد أعلن انسحابه من تدريب منتخب البرازيل، بعد الإقصاء من الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة بركلات الترجيح 3-4 أمام المنتخب الكرواتي بعد أن انتهت المواجهة بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكتب نيمار عقب إقصائه من المونديال، عبر حسابه في "الإنستغرام" مخاطبًا "تيتي": "قبل أن نلتقي وجهًا لوجه، لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات، وهل يمكنني إخبارك؟! اعتقدتُ أنك كنت مزعجًا جدًا! لأنك شكّلت فريقًا لفرض الرقابة عليَّ".





وأضاف: "لقد فعلت كل شيء لضربي وحتى أنك تحدثت عني بسوء، لكن القدر ساخر ضاحك، أليس كذلك؟! لقد وضعك مدربًا لي وأنا اللاعب رقم 10 لديك. كنت أعرفك مدربًا وكنت أعرف أنك جيد جدًا؛ لكن على المستوى الشخصي أنت أفضل بكثير!، قابلتني وأنت تعرف مَن أنا وهذا ما يهمني".

وقال نيمار: "لقد مررنا بلحظات جميلة، لكن كانت لدينا أيضًا لحظات تؤلمنا كثيرًا، وهذه اللحظة الأخيرة ستؤذينا لفترة طويلة.. حقًّا كنت تستحق التتويج بكأس العالم، لقد استحققناها جميعًا على كل ما فعلناه وكل ما قدّمناه في محاولة لتحقيق حلمنا الأكبر؛ لكن الله لم يُرِدها بهذه الطريقة، علينا الصبر".

وختم: "شكرًا لك أيها الأستاذ "تيتي" على كل ما تعلمته منك، وإذا كانت هناك عبارة من أثرت فيَّ ولن أنساها أبدًا، فهي: "كن قويًا من الناحية الذهنية".

المصدر: win win