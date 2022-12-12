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رياضة

مدافع أكمل مباراة المغرب والبرتغال بذراع مكسور!

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:00
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أصيب المدافع البرتغالي بيبي، لاعب نادي بورتو، بكسر في ذراعه الأيسر، في مباراة المغرب والبرتغال بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، لكنه أكمل الـ90 دقيقة من دون أن يطلب التغيير.
وخسر المنتخب البرتغالي أمام "أسود الأطلس" بهدف نظيف سجله اللاعب يوسف النصيري، ليتأهل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية، ولم ينجح بيبي وزملاؤه بإيقاف قطار المغرب المنطلق هذا المونديال.
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وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن بيبي أُبلغ بكسر في ذراعه اليسرى بعد زيارته للمستشفى في الدوحة، ولم يعرف كم من الوقت استمر لاعب ريال مدريد السابق في اللعب بعد الكسر، لكنه من الواضح أن ألم إصابة بيبي في مباراة البرتغال أمام المغرب كان أقل من ألم خروجه من الدور ربع النهائي في مونديال قطر. 
وكان بيبي غاضبًا للغاية لدرجة أنه استحضر الطاقة لانتقاد الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو بوحشية بعد المباراة، وأشار إلى أن الحكم كان متحيزا لمنتخب بلاده الذي تأهل إلى الدور نصف النهائي يوم الجمعة بفوزه بركلات الترجيح على منتخب هولندا.
وقال بيبي: "من غير المقبول أن يكون حكم أرجنتيني مسؤولاً عن مباراة اليوم، أعطوا اللقب لمنتخب الأرجنتين من الآن، أنا أراهن على ذلك".


ولم يتوقف مدافع المنتخب البرتغالي عند هذا الحد؛ إذ اتهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمحاباة المنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي، وأضاف: "مع شكوى ميسي، وبعد ما رأيته اليوم، يمكنهم (يعني فيفا) إعطاء اللقب للأرجنتين الآن".
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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