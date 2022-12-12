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رياضة
وفاة صحافي ثان أثناء تغطية مونديال قطر 2022
Lebanon 24
12-12-2022
|
02:45
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توفي صحفي ثان أثناء تغطية أحداث مونديال قطر 2022، عقب يوم واحد فقط من وفاة صحفي أمريكي كان يغطي منافسات البطولة أيضا.
ونعت "قنوات الكأس" القطرية، في منشور على "تويتر"، يوم السبت، وفاة المصور خالد المسلم البالغ 43 عاما، الذي يعمل لديها في "إدارة الإبداع".
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وقال موقع "فوكس" الرياضي، الاثنين، وصحيفة "غولف تايمز" أن المصور الصحفي القطري، خالد المسلم، توفي "فجأة" في نهاية الأسبوع.
وتأتي وفاة المسلم بعد يوم واحد فقط من إعلان وفاة الصحفي الأمريكي المتخصص بتغطية مباريات كرة القدم، غرانت وال، أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.
وتوفي وال الذي كان يعمل لصالح قناة "سي بي أس سبورتس" الأمريكية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
وكان غرانت وال البالغ 48 عاما قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصا في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي أس سبورتس" في العام 2021.
و توفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.
وأفاد راديو "أن بي آر" الأمريكي، بأن الصحفي سقط أرضا في استاد الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.
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