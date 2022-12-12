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رياضة

رسالة خاصة من بنزيما للاعبي فرنسا قبل مواجهة المغرب

Lebanon 24
12-12-2022 | 03:45
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وجه كريم بنزيما قائد المنتخب الفرنسي، ونجم ريال مدريد، رسالة خاصة إلى لاعبي منتخب بلاده قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022.
 

وتأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي كأس العالم على حساب منتخب انكلترا بهدفين مقابل هدف، في مباراة ربع النهائي.
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وخرج بنزيما من قائمة منتخب "الديوك" لخوض منافسات مونديال قطر 2022، بعدما تعرض لإصابة قوية أنهت مشواره في البطولة مبكرا.
 

وحرص النجم الفرنسي الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، على دعم زملائه قبل خوض اللقاء المصيري أمام المغرب، نحو تحقيق اللقب الثاني على التوالي.
 

ونشر بنزيما صورة للاعبي منتخب فرنسا عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، وكتب: "هيا يا رفاق، نحن على وشك الوصول، نحتاج إلى مباراتين فقط، نحن جميعا خلفكم، هيا بنا".



واستهل المنتخب الفرنسي مشواره في البطولة بالفوز على استراليا، ثم على الدنمارك، ليكون أول المتأهلين لدور الـ16، قبل أن يخسر من تونس في ختام دور المجموعات.
 
ونجح منتخب "الديوك" في تخطي عقبة بولندا بثمن النهائي، ليواجه المنتخب الإنجليزي في ربع النهائي، ويتأهل على حسابه، ليضرب موعدا تاريخيا مع المغرب في المباراة نصف النهائي.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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