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رياضة

هل يتولّى غوارديولا تدريب منتخب البرازيل؟

Lebanon 24
12-12-2022 | 11:00
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كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو، عن دخول اتحاد كرة القدم في بلاده في مفاوضات مع بيب غوارديولا لتولي تدريب منتخب السامبا، قبل أن يجدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويخطط منتخب البرازيل للمستقبل بعد رحيل تيتي عن منصب المدير الفني، عقب الخروج من دور الثمانية لمونديال قطر بالهزيمة أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية يوم الجمعة.
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وأكد رونالدو المهاجم الأسطوري للمنتخب البرازيلي، أن اتحاد كرة القدم في بلاده أجرى محادثات مع غوارديولا المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ، قبل أن يجدد الأخير عقده مع مانشستر سيتي حتى 2025.

وقال رونالدو عبر قناته على منصة "يوتيوب" يوم الأحد: كان هناك اهتمام بغوارديولا، تم مناقشة الأمر مع الجهاز المعاون لغوارديولا، لكنه فضل تمديد عقده مع سيتي.

وأضاف: ربما كان من الصعب على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن يتوصل لاتفاق، إنه المدرب الأعلى أجرا في العالم.

ويرى رونالدو أنه يتحتم على اتحاد الكرة البرازيلي الآن أن يحول أنظاره إلى "غوارديولا البرازيلي" فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي.

وتابع رونالدو: ربما يكون دينيز عنصر جذب للمنتخب البرازيلي الوطني، إنه رجل يلعب بطريقة جيدة، ويقدم عروضا جيدة.

وختم بالقول: إنه قرار مهم للغاية للدورة التالية، كلما أسرعت في تقديم الاسم الجديد وبدأت العمل بفلسفة المدرب، سيكون الأمر أفضل، وسنرى، أنا فضولي. أعتقد أن الأسماء الكبيرة قادمة إلى هنا.
 
 
(العربية)

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