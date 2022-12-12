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رياضة

صحف البرتغال: لم نحتمل "ضجيج" المغاربة وركضهم كـ"المجانين"

Lebanon 24
12-12-2022 | 14:00
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خيّم اليأس والإحباط على الصحف البرتغالية صباح يوم خروجهم من كأس العالم على يد المنتخب المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد، يوم السبت، بربع نهائي كأس العالم 2022.

وسجل المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا وأصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم، بعد فوزه المثير على نظيره البرتغالي بهدف يوسف النصيري في الدقيقة 42.
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وقالت صحيفة "ريكورد": البرتغال لم تتعلم الدرس من إقصاء إسبانيا، وتركت نفسها تخرج من المونديال.. يا له من يأس وإحباط.

أما صحيفة "أو جوغو" فجاء بها: ما زلنا لا نستطيع التعامل مع الفرق العداونية المتكتلة، علينا تجنب الحديث عن مؤامرات الحكم والتعامل بشكل أفضل مع إحباطنا.

وعنونت "بابليكو": أحد أسباب هزيمتنا كان ضجيج 35 ألف مغربي، و11 لاعبًا ركضوا كالمجانين بلا كلل لـ90 دقيقة.

وأشاد موقع "زيرو زيرو" الرياضي بـ "أسود الأطلس": البعض يمتلكون أحلامًا كبيرة، حارس إشبيلية (ياسين بونو) نقل ثقته بنفسه إلى جميع زملائه، واصفًا سفيان أمرابط بـ "رئة الفريق" والمدافع جواد الياميق بالبديل المثالي.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي بنصف نهائي البطولة يوم الأربعاء.
 
 
(العربية)

رياضة

كأس العالم2022

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