تحققت أمنية ميسي.. قرار نهائي بشأن الحكم لاهوز

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أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرار استبعاد الحكم الإسباني المثير للجدل، أنتونيو ماتيو لاهوز، عن مونديال 2022.ومع تبقي 4 مباريات على انتهاء العرس الكروي، قرر فيفا استبعاد الحكم الإسباني المخضرم، من القائمة النهائية للحكام المرشحين لإدارة المباريات المتبقية في المونديال.وكان لاهوز قد أدار مباراة الأرجنتين وهولندا، في دور ربع النهائي من المونديال، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي.خلال اللقاء، فقد لاهوز السيطرة تماما، وحطم رقما قياسيا موندياليا بمنح 15 بطاقة صفراء، في مباراة شهدت شجارات كثيرة بين اللاعبين، وأجواء مشحونة جدا.وكان ميسي من أبرز المنتقدين للاهوز بعد اللقاء، وبشكل علني، غير متعارف على النجم الأرجنتيني.ميسي قال: "على فيفا التعامل مع هذا الأمر، من غير الصحيح وضع حكم كهذا لإدارة مباراة بهذا الحجم والأهمية. الحكم فشل بأن يكون بمستوى المباراة".فيفا "حقق أمنية ميسي"، وهو الوصف الذي استخدمته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأطاحت بلاهوز من المونديال.يذكر أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير لقاء الأرجنتين المقبل في نصف نهائي المونديال أمام كرواتيا، مساء الثلاثاء.