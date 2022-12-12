Advertisement

رياضة

تحققت أمنية ميسي.. قرار نهائي بشأن الحكم لاهوز

Lebanon 24
12-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1019343-638064485756806058.jpg
Doc-P-1019343-638064485756806058.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرار استبعاد الحكم الإسباني المثير للجدل، أنتونيو ماتيو لاهوز، عن مونديال 2022.

ومع تبقي 4 مباريات على انتهاء العرس الكروي، قرر فيفا استبعاد الحكم الإسباني المخضرم، من القائمة النهائية للحكام المرشحين لإدارة المباريات المتبقية في المونديال.
Advertisement

وكان لاهوز قد أدار مباراة الأرجنتين وهولندا، في دور ربع النهائي من المونديال، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقت الأصلي.

خلال اللقاء، فقد لاهوز السيطرة تماما، وحطم رقما قياسيا موندياليا بمنح 15 بطاقة صفراء، في مباراة شهدت شجارات كثيرة بين اللاعبين، وأجواء مشحونة جدا.

وكان ميسي من أبرز المنتقدين للاهوز بعد اللقاء، وبشكل علني، غير متعارف على النجم الأرجنتيني.

ميسي قال: "على فيفا التعامل مع هذا الأمر، من غير الصحيح وضع حكم كهذا لإدارة مباراة بهذا الحجم والأهمية. الحكم فشل بأن يكون بمستوى المباراة".

فيفا "حقق أمنية ميسي"، وهو الوصف الذي استخدمته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وأطاحت بلاهوز من المونديال.

يذكر أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيدير لقاء الأرجنتين المقبل في نصف نهائي المونديال أمام كرواتيا، مساء الثلاثاء.
 
 
 
(سكاي نيوز)

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:18 | 2022-12-13
05:00 | 2022-12-13
02:53 | 2022-12-13
02:00 | 2022-12-13
23:30 | 2022-12-12
16:00 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website