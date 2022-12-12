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رياضة
مغربيان ومراهق وحارس مرمى.. القائمة "غير الرسمية" لأفضل 10 لاعبين في المونديال
Lebanon 24
12-12-2022
|
11:14
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جاء نجمان مغربيان، تألقا بشكل واضح حتى الآن، ضمن أفضل 10 لاعبين بمونديال قطر، وفق تصنيف موقع غول الرياضي الشهير، وذلك قبل خوض مواجهتي نصف النهائي.
وتساءل الموقع في تقريره بشأن الأسماء الواردة في القائمة: "هل يمكن أن تُمنح جائزة أفضل لأحد مهاجمي فرنسا الرائعين، مثل كيليان مبابي، أو ربما أحد الرجال الذين لعبوا دورا محوريا في مسيرة المغرب الرائعة حتى ربع النهائي؟".
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وفي ما يلي قائمة الموقع لأفضل لاعبين بالترتيب:
1- ليونيل ميسي، القائد الأرجنتيني تخطي خيبة الأمل بالخسارة من السعودية في الجولة الأولى، وهو مهندس انتصار راقصي "التانغو" على المكسيك، وصاحب الأداء الرائع أمام أستراليا وهولندا. سجل الأسطورة الأرجنتينية حتى الآن أربعة أهداف وصنع هدفين، ويحتل المركز الثاني في عدد الفرص التي صنعها (16)، وأصبح مرشحا بقوة لحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد ثماني سنوات من تحقيق هذا الإنجاز في مونديال البرازيل.
2- كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان الذي سبق أن فكر في اعتزال اللعب الدولي بات على وشك كتابة التاريخ مع فرنسا. سجل خمسة أهداف حتى الآن، مع العلم أنه كان بديلا في مواجهة تونس، ورغم أن الإنكليز نجحوا في إبطاء تحركاته في مواجهة ربع النهائي، إلا أنه لايزال المرشح الأوفر حظا لتصدر قائمة هدافي البطولة، والفوز بجائزة أفضل لاعب بعد أن شارك مباشرة في صنع سبعة أهداف.
3- أنطوان غريزمان الفرنسي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.. رغم أنه لم يحرز أي أهداف حتى الآن، كان جزءا لا يتجزأ من تأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي بفضل أدائه الرائع، وهو صانع ألعاب من الطراز الأول استطاع صنع هدفي التأهل إلى نصف النهائي في مواجهة إنكلترا، وكان أكثر لاعب في البطولة نجاحا في خلق الفرص (17).
4- دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى دينامو زغرب الكرواتي هو "أفضل حارس في البطولة بلا أدنى شك". تألق ليفاكوفيتش في الركلات الترجيحية التي فرضها الكرواتيون في مباراتي اليابان والبرازيل، وخلال المواجهة الأخيرة، تصدي بشكل مذهل لـ11 تسديدة.
5- أشرف حكيمي، المغربي لاعب باريس سان جرمان، الذي طالما اعتُبر أحد أهم المدافعين في العالم أثبت ذلك في قطر. لعب حكيمي دورا محوريا في وصول أسود الأطلس إلى نصف النهائي، وهو من سدد بهدوء، وبطريقة فنية رائعة، ركلة الترجيح الحاسمة التي أقصت الإسبان في دور الـ16.
6- برونو فرنانديش، البرتغالي لاعب مانشستر يونايتد الذي أثبت أنه أهم لاعب برتغالي في مونديال قطر. كان عنصرا حاسما في فوز الفريق على غانا، بعدما صنع هدفي جواو فيليكس، ورافائيل لياو، وسجل هدفي الفوز 2-0 على أوروغواي ليحجز مكانا للبرتغال في دور الـ16، ورغم الخروج أمام المغرب، أطلق تسديدة كادت أن تخترق مرمى ياسين يونو.
7- سفيان أمرابط، وصف الموقع أداء المغربي، لاعب وسط نادي فيورنتينا الإيطالي بـ"المذهل" وقال إن "هذه هي الكلمة الوحيدة التي تصف أداء سفيان في فوز المغرب المثير في ربع النهائي على البرتغال"، ويمكن القول إنه "كان أفضل لاعب خط وسط مدافع في قطر".
8-- ريتشارليسون، البرازيلي الذي انتهت مسيرة منتخب بلاده بخروج مفاجئ في ربع النهائي تفوق على زملائه المهاجمين وسجل ثلاث مرات بينها هدف مقصي "أكروباتي" رائع بمرمى صربيا، سيكون على الأرجح الهدف الأجمل في المونديال.
9- كودي غاكبو، الهولندي الشاب نجم آيندهوفن، الذي نجح في تسجيل 3 أهداف مع الطواحين، أصبح مرشحا للعب ضمن صفوف النخبة. لم ينجح جناح آيندهوفن في التسجيل في الأدوار الإقصائية، لكنه أثبت أنه موهبة عالمية المستوى.
10- جود بيلينغهام، المراهق الإنكليزي (19 عاما)، لاعب الوسط في بوروسيا دورتموند الألماني أثبت أنه موهبة فريدة. استطاع قيادة المنتخب الإنكليزي في المباراة الافتتاحية أمام إيران 6-2 وألهم زملاءه خلال الفوز في دور الـ16 على السنغال.. سيتحرك على الأرجح سريعا صوب "البريميرليغ".
(الحرة)
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