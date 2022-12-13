مباراة الأرجنتين وكرواتيا.. أكثر من مجرد مواجهة بين ميسي ومودريتش

دخل مونديال قطر 2022 مراحله الختامية، حيث ينطلق الدور قبل النهائي بمواجهة نارية بين الأرجنتين وكرواتيا، على ملعب لوسيل الساعة 9 مساء الثلاثاء بتوقيت بيروت.

وقطعت الأرجنتين مشوارا طويلا في المسابقة حتى بلغت المربع الذهبي لتتجاوز الهزيمة الصاعقة في الافتتاح أمام السعودية، بسلسلة انتصارات متتالية على بولندا والمكسيك وأستراليا ثم تعادل مع هولندا وانتصار صعب بركلات الترجيح.

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المنتخب الكرواتي أيضا تعثر في الجولة الأولى بالتعادل مع العملاق المغربي مفاجأة البطولة الأبرز، ثم الفوز على كندا والتعادل مع بلجيكا، ثم تعادلين مع اليابان والبرازيل في ثمن وربع النهائي، وانتصارين بركلات الترجيح في المرتين.







وينظر البعض إلى منتخبي الأرجنتين وكرواتيا على أنهما يعتمدان على النجم الأوحد، ليونيل ميسي يحمل "راقصي التانغو" على كتفيه، وكذلك لوكا مودريتش مع فريقه.

ميسي هو صاحب المساهمات الأكبر في هجوم فريقه خلال المونديال، لكنه يتمتع بمساندة العديد من اللاعبين المميزين في صفوف فريقه، ليسوا من بين نجوم الصف الأول في الكرة العالمية إلا أنهم يعرفون كيف يلعبون لأجل الفريق.

ولا يعتمد المنتخب الكرواتي فقط على نجمه مودريتش صاحب الـ37 عاما، ورغم زيادة معدل أعمار الفريق فإن وصيف مونديال 2018 لا يعاني انخفاضا اللياقة البدنية، بعد خوضه أكثر من 240 دقيقة في آخر مباراتين، فقد يعتمد الفريق الكرواتي على حارسه المخضرم دومينيك ليفاكوفيتش صاحب الفضل في تخطي اليابان والبرازيل بركلات الترجيح، والمدافع المخضرم ديان لوفرين وشريكه جوسكو غفارديول الذي تسعى خلفه أكبر أندية أوروبا، بالإضافة إلى مارسيلة بروزوفيتش وماتيو كوفاسيتش وأندري كراماريتش وإيفان بيريسيتش، الذين يتقاسمون أدوار البطولة مع مودريتش ليثتوا أن منتخب النجم الواحد قد يكون أي فريق آخر غير كرواتيا.

ويضم المنتخب الأرجنتيني نجوما في أكبر أندية العالم، على رأسهم ميسي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي وجوليان ألفاريز المهاجم البديل في مانشستر سيتي الإنجليزي وأنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، لكن أغلب الفريق يلعب في أندية متوسطة مثل بنفيكا البرتغالي وإشبيلية وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبرايتون وأستون فيلا في إنجلترا، وغيرها من أندية الصفوف الثانية والثالثة في أوروبا.









ماذا يقول التاريخ؟



• لا تعرف الأرجنتين الخسارة في نصف نهائي كأس العالم الذي شاركت به 4 مرات من قبل، أعوام 1930 و1978 و1986 و1990، حيث مر المنتخب إلى النهائي في كل مرة.



• منتخب كرواتيا ظهر مرتين فقط في نصف النهائي، الأولى كانت عام 1998 وخسر أمام فرنسا، والثانية كانت في 2018 وفاز على إنجلترا.



• التكافؤ عنوان تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين اللاتيني والأوروبي، حيث فاز كل منهما على الآخر مرتين، وحضر التعادل مرة واحدة، خلال 5 صدامات بينهما.



• المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في النسخة الماضية من كأس العالم 2018، واكتسحت كرواتيا الأرجنتين بثلاثية نظيفة. لا يوجد لاعب يقارن بشهرة ميسي وتأثيره في منتخب الأرجنتين، لكن هناك الكثير من اللاعبين يمنحون منتخب "راقصي التانغو" التوازن المطلوب، مثل ثنائي أتلتيكو مدريد ناول مولينا ورودريغو دي بول، وألكسيس ماكاليستر لاعب برايتون، وإنزو فيرنانديز نجم بنفيكا.• لا تعرف الأرجنتين الخسارة في نصف نهائي كأس العالم الذي شاركت به 4 مرات من قبل، أعوام 1930 و1978 و1986 و1990، حيث مر المنتخب إلى النهائي في كل مرة.• منتخب كرواتيا ظهر مرتين فقط في نصف النهائي، الأولى كانت عام 1998 وخسر أمام فرنسا، والثانية كانت في 2018 وفاز على إنجلترا.• التكافؤ عنوان تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين اللاتيني والأوروبي، حيث فاز كل منهما على الآخر مرتين، وحضر التعادل مرة واحدة، خلال 5 صدامات بينهما.• المواجهة الأخيرة بين الفريقين كانت في النسخة الماضية من كأس العالم 2018، واكتسحت كرواتيا الأرجنتين بثلاثية نظيفة.