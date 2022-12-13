ميسي يضمن التفوق المونديالي على كريستيانو رونالدو

ضمّن الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عامًا) إنهاء مسيرته الرياضية بأرقام تهديفية أكبر من خصمه التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عامًا)، في مسابقة كأس العالم، بفرض أن مونديال قطر 2022 هو الأخير في مسيرة نجمي الكرة العالمية ببطولات كأس العالم.

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وأشار رونالدو وميسي في عديد المقابلات الصحفية هذا العام أن نسخة كأس العالم 2022 قد تكون الأخيرة في مسيرتيهما الرياضية بالمونديال، وسواء حصد ميسي المونديال مع منتخب "الألبيسيليستي" أم لا في قطر، فإنه سيحقق أرقامًا نهائية أفضل من رونالدو.





وقاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى نصف النهائي، ليواجه الفريق منتخب كرواتيا يوم الثلاثاء 13 كانون الأول بأرضية ملعب "البيت"، فيما ودع رونالدو المسابقة من الدور ربع النهائي على يد المغرب، بالخسارة 0-1 بهدف يوسف النصيري التاريخي.



وغادر رونالدو مونديال قطر بالدموع إثر الخسارة المؤلمة له ضد المغرب، لكن المؤلم أكثر أن المدرب فرناندو سانتوس أجلسه احتياطيًا خلال مواجهتي سويسرا والمغرب في ثمن وربع النهائي تواليًا، ما مثّل نكسة كروية لـ"صاروخ ماديرا" على كل الأصعدة.



أرقام رونالدو وميسي في كأس العالم، على المستوى الجماعي والفردي مع منتخبي البرتغال والأرجنتين:





إحصائيات رونالدو في كأس العالم

إجمالا، أحرز رونالدو 8 أهداف خلال 5 نسح مختلفة من كأس العالم، بدأها في ألمانيا 2006 وأنهاها في النسخة الحالية قطر 2022.



واللافت أن رونالدو هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجّل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم، وقد تفرّد بالرقم القياسي، متفوقا بنسخة واحدة على الألمانيين أوفه زيلر وميروسلاف كلوزه، والبرازيلي بيليه، والأرجنتيني ميسي، فقد أحرز هذا الرباعي في 4 نسخ فقط.





إحصائيات ميسي في كأس العالم

يمتلك ميسي أرقامًا تهديفية أفضل من رونالدو على مستوى كأس العالم، فقد أحرز 10 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة إجمالًا.



المثير أن ميسي لا يزال يمتلك مباراتين في مونديال قطر 2022 الحالي، وبإمكانه زيادة غلته التهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة.



اللافت في سجلات ميسي أنه صنع هدفًا واحدًا على الأقل في كل نسخة من النسخ الـ5 التي شارك فيها؛ بداية من ألمانيا 2006 وصولًا إلى قطر 2022. وإن كان رونالدو سجّل في كل النسخ الـ5، فإن ميسي قدّم تمريرات حاسمة في كل النسخ أيضًا.





وسواء تمكّن ميسي -أفضل لاعب في العالم 7 مرات- من قيادة الأرجنتين إلى اللقب في قطر 2022 أو لا، فإنه سينهي مسيرته على مستوى كأس العالم بأرقام وإنجازات أفضل من رونالدو -أفضل لاعب في العالم 5 مرات- على المستويين الفردي والجماعي.



ونجح ميسي في الوصول إلى نهائي كأس العالم مرة واحدة وكانت بنسخة البرازيل 2014، في حين أن أفضل إنجاز مونديالي لرونالدو كان الوصول إلى نصف النهائي في ألمانيا 2006، وهنا تصب خانة الأدوار المتقدمة في البطولة في صالح "البرغوث" الأرجنتيني.



لم يتم إقصاء ميسي مسبقًا من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم، فيما ودّع رونالدو المنافسات من دور المجموعات في نسخة 2014 باحتلال البرتغال المركز الثالث في المجموعة السابعة خلف ألمانيا (7 نقاط) والولايات المتحدة (4 نقاط).

المصدر: win win