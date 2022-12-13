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رياضة

"أنت أحمق" .. كواليس جديدة لتفاصيل شجار ميسي مع فيخورست!

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:53
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تحدث المراسل جاستون إيدول، الذي أجرى اللقاء التليفزيوني مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة الأرجنتين ضد هولندا المثيرة، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، عن تفاصيل ما حدث بين اللاعب ونجم هولندا فوتر فيخورست.
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وتناولت العديد من المواقع ووسائل الإعلام واقعة ميسي ونجم هولندا، وتم مهاجمة الأرجنتيني بشدة.


وتهجم ميسي لغويًا على لاعب هولندا الذي كان يقف أمامه أثناء حديثه بقناة ‏TyC sports، وقال له: "ما الذي تنظر إليه أذهب من هنا أيها الأحمق".

وكشف جاستون إيدول، تفاصيل ما حدث قائلًا: "في وقت ما عندما كنا على الهواء قلت له" ليو اهدأ "لأن هناك الكثير من الأشخاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" و أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث ".

وتابع: "بعد المباراة في غرفة خلع الملابس كانوا يركلون بعضهم البعض بالفعل وليس فقط ميسي".
 

وأضاف: "فان ديك دخل في شجار مع أوتاميندي، وغضب ميسي كان أكثر في ركلات الترجيح حيث تصدى الهولنديون للأرجنتين".
 

وقال إيدول أن ميسي بمجرد انتهاء ركلات الترجيح، حدث الشجار بين لاعبي الفريقين، وكان نجم هولندا ينتظر ميسي في النفق من أجل الحصول على قمصيه وهنا بدأ ليو في الحديث ولم يفهم اللاعب سبب تصرف الأرجنتيني.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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