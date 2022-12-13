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رياضة
كم سيتلقى نجوم فرنسا في حال التتويج بمونديال قطر؟
Lebanon 24
13-12-2022
|
08:00
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كشفت صحيفة فرنسية تفاصيل المكافآت التي سيحصل عليها نجوم "الديوك" في حالة التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".
وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن كل لاعب فرنسي سيحصل على 400 ألف يورو كمكأفاة في حالة الحفاظ على لقب كأس العالم، أما في حالة خسارة المباراة النهائية، فإن ذلك المبلغ سينخفض إلى 285 ألف يورو.
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وفي حالة عدم التغلب على منتخب المغرب في نصف النهائي، فإن لاعبي فرنسا سيحصلون على مبلغ يتراوح بين 256 و237 ألف يورو، الرقم الأعلى سيكون في حالة الفوز بمباراة المركز الثالث.
التقرير أشار إلى أن هذه المبالغ سيحصل عليها 26 لاعبا، من بينهم المصابان كريم بنزيما ولوكاس هيرنانديز، وأربعة من أعضاء الفني.
الصحيفة قام باستشارة فينسينت تشوديل، المؤسس المشارك لمرصد الأعمال الرياضية، الذي يؤكد أن تلك الأرقام لن تكون واحدة بالنسبة للنجوم الكبار في الفريق، حيث قال: "لقد أجرينا الحسابات: في حالة التتويج، سيحصل مبابي على ما يعادل يومين من راتبه الأساسي في باريس سان جيرمان".
(روسيا اليوم)
رياضة
كأس العالم2022
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