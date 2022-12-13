بعد اتهامات بالفساد خلال انتقاله لبرشلونة... نيمار بريء!

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أعلنت محكمة إسبانية في بيان اليوم اوردته وكالة "رويترز" أنها برأت نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وباقي المتهمين في القضية بعد اتهامات بالغش والفساد خلال عملية انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013.وتتعلق القضية بشكوى شركة (دي.آي.إس) البرازيلية للاستثمار، والتي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار خلال فترة لعبه في سانتوس، من أنها خسرت أموالا في انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.