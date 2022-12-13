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رياضة

رونالدو: سأكون سعيدا إذا توج ميسي بكأس العالم ولكن لن أكون منافقا!

Lebanon 24
13-12-2022 | 23:00
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كشف المهاجم البرازيلي السابق، "الظاهرة" رونالدو، بشكل صريح عن موقفه من تتويج المنتخب الغريم الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم الحالية في قطر.

ويأمل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وربما في ظهوره المونديالي الأخير في قطر.
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ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

واقترب ميسي بالفعل من تحقيق هذا الحلم، حيث قاد منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي مونديال قطر بتسجيله أربعة أهداف وصناعته لهدفين آخرين، ويلعب منتخب "راقصي التانغو" في وقت لاحق ليوم الثلاثاء مع كرواتيا لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

وعندما سئل رونالدو عما إذا كان يرغب في فوز ميسي والأرجنتين بكأس العالم لاسيما وأن منتخب بلاده البرازيل قد ودع المنافسات من الدور ربع النهائي بخسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا، قال "الظاهرة": "نعم بالطبع سأكون سعيدا من أجل ميسي، لكن هناك منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين".

وأوضح رونالدو: "لكن لن أكون منافقا وأقول إنني سأكون سعيدا للأرجنتين، هذا ليس صحيحا.. كما تعلم، لدينا منافسة كبيرة بين البرازيل والأرجنتين".

وأضاف: "لكن أرى كرة القدم على أنها رومانسية. بالطبع، سأقبل فوز الأرجنتين وسأستمتع بأي بطل".
 
 
(روسيا اليوم)

رياضة

كأس العالم2022

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