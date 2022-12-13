Advertisement

رياضة

لاعب كرة قدم شهير يتحدّث عن الفائز بمونديال قطر... ماذا قال عن المغرب؟

Lebanon 24
13-12-2022 | 09:08
A-
A+
Doc-P-1019688-638065449836068164.png
Doc-P-1019688-638065449836068164.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن اعتقاده بأن ليونيل ميسي حامل الكرة الذهبية سبع مرات، سيحمل كأس العالم في نهاية البطولة الحالية المقامة في قطر. 

ونقل موقع "غول"، عن إبراهيموفيتش قوله، قبل مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا، في نصف نهائي المونديال: "رفع ميسي للكأس، أعتقد أنه أمر مكتوب بالفعل"، مشيرا إلى أن نجم قارة أميركا الجنوبية يتألق في قطر. 
Advertisement

ولدى سؤاله عن منتخب المغرب، الذي أصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي المونديال، قال إبراهيموفيتش: "لا أعتقد أنها مفاجأة لأنني كنت أعرف قبل بطولة كأس العالم أنهم مميزون. ثم من الواضح أن كل شيء يمكن أن يحدث في هذه البطولة".
 
 
(الحرة)
 
 
 

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-12-13
09:58 | 2022-12-13
08:00 | 2022-12-13
07:51 | 2022-12-13
06:18 | 2022-12-13
05:00 | 2022-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website