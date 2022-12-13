لاعب كرة قدم شهير يتحدّث عن الفائز بمونديال قطر... ماذا قال عن المغرب؟

Advertisement

أعرب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن اعتقاده بأن ليونيل ميسي حامل الكرة الذهبية سبع مرات، سيحمل كأس العالم في نهاية البطولة الحالية المقامة في قطر.ونقل موقع "غول"، عن إبراهيموفيتش قوله، قبل مباراة الأرجنتين أمام كرواتيا، في نصف نهائي المونديال: "رفع ميسي للكأس، أعتقد أنه أمر مكتوب بالفعل"، مشيرا إلى أن نجم قارة أميركا الجنوبية يتألق في قطر.ولدى سؤاله عن منتخب المغرب، الذي أصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي المونديال، قال إبراهيموفيتش: "لا أعتقد أنها مفاجأة لأنني كنت أعرف قبل بطولة كأس العالم أنهم مميزون. ثم من الواضح أن كل شيء يمكن أن يحدث في هذه البطولة".