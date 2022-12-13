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رياضة

ضربة قوية لـ"المنتخب الفرنسي".. احتمالية غياب نجمين عن لقاء المغرب

Lebanon 24
13-12-2022 | 11:59
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ضربة قوية قد يتعرض لها المنتخب الفرنسي، قبل مواجهة نظيره المغربي، في نصف نهائي المونديال، تتمثل بغياب اثنين من العناصر الأساسية للفريق عن اللقاء.

تحوم شكوك حول مشاركة المدافع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو مع فرنسا، في مباراة الدور قبل النهائي لكأس العالم، مساء الأربعاء، أمام المغرب، بعد غيابهما عن التدريبات الجماعية الثلاثاء.
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وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن قلب الدفاع أوباميكانو ورابيو يعانيان من نزلة برد ويمارسان تدريبات خفيفة داخل الصالات.

وغاب أوباميكانو بالفعل عن جلسة مران الاثنين.

وإذا تم استبعادهما فإن إبراهيما كوناتي سيبدأ في قلب الدفاع، بينما من المتوقع أن يكون يوسف فوفانا إلى جانب أنطوان جريزمان وأوريلين تشواميني في خط الوسط.
 
(سكاي نيوز عربية) 

رياضة

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